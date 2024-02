Publicado 08/02/2024 00:00

Comissão do Senado aprova fim da 'saidinha' para presos e matéria agora vai ao plenário. Medida sozinha não resolverá os problemas de segurança pública do Brasil, mas caso seja aprovada já representará um avanço no combate ao crime.

Brasil fecha 2023 com déficit primário de R$ 249 bi, o que representa 2,29% do PIB. Primeiro resultado negativo desde 2020, ano de início da pandemia. Incapaz de reduzir despesas, governo atual mantém gastos nas nuvens à custa do sacrifício do contribuinte.