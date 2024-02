Amélia Chagas, de 62 anos, foi estuprada e queimada viva por criminoso em Nova Iguaçu - Reprodução/Redes sociais

Amélia Chagas, de 62 anos, foi estuprada e queimada viva por criminoso em Nova IguaçuReprodução/Redes sociais

Publicado 07/02/2024 21:29 | Atualizado 07/02/2024 21:40



Rio - A mulher que foi estuprada e queimada viva no sábado (3), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, estava cuidando da casa de uma amiga que viajava. Segundo a família de Amélia Chagas, de 62 anos, a vítima acompanhou a colega até um ponto de ônibus, por volta das 5h30 e voltou sozinha para a casa da mulher, na Rua Sete de Setembro, no bairro Carmari. Antes de entrar ela foi abordada por um homem que a seguia desde o ponto de ônibus.

De acordo com as investigações, dentro do terreno, Amélia foi agredida na cabeça e, posteriormente, estuprada. Após o crime, o homem ainda jogou a vítima em um sofá em chamas. O criminoso também roubou pertences da dona da casa e fugiu.

Ela foi socorrida por vizinhos e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cabuçu. De lá, foi transferida para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde morreu na segunda-feira (5). A vítima sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus em 55% do corpo, como na face, dorso, tronco, abdômen e perna.

O caso estava sendo investigado pela 56ª DP (Comendador Soares), mas foi transferido para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para tentar identificar o assassino. Testemunhas também estão sendo ouvidas.

O corpo de Amélia foi sepultado na tarde desta quarta-feira (7), no Cemitério de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Nas redes sociais, a filha de Amélia disse não acreditar que a mãe tenha vivido a tragédia. "Eu nunca vou aceitar isso, minha mãezinha não merecia isso", desabafou.