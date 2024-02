Vítimas foram atropeladas na Rua Melancia, em Curicica - Reprodução

Publicado 07/02/2024 21:04

Rio - Policiais da 32ª DP (Taquara) procuraram por Igor dos Santos Silva, suspeito de atropelar a ex-companheira por duas vezes seguidas em Curicica, na Zona Oeste do Rio, na manhã de terça-feira (6). No ano passado, a moça já tinha conseguido uma medida protetiva de urgência contra o suspeito porque ele teria colocado fogo na casa dela propositalmente.

Imagens feitas por câmeras de segurança mostram a vítima correndo pela Rua Melancia e pedindo ajuda para um ciclista que passava pela via. Igor acelera o carro e atinge os dois. Em seguida, ele da ré com o veículo e acelera novamente para atingir a ex-companheira, enquanto o outro rapaz consegue se levantar e se afastar do local.

Veja o vídeo

Tanto a moça quanto o ciclista tiveram apenas ferimentos leves. O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara), que representou pela prisão preventiva de Igor por tentativa de feminicídio e de homicídio.