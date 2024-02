Lula e Eduardo Paes inauguram Ginásio Educacional Olímpico Isabel Salgado - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Lula e Eduardo Paes inauguram Ginásio Educacional Olímpico Isabel SalgadoReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 07/02/2024 12:10 | Atualizado 07/02/2024 13:31

Rio - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugurou nesta quarta-feira (7) o Ginásio Educacional Olímpico (GEO) Isabel Salgado, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A arena inaugurada há 8 anos se tornou uma escola em tempo integral a partir deste ano letivo com capacidade de atender cerca de mil alunos do 1° ao 9° ano. O local, em 2016, recebeu as competições de Taekwondo e Esgrima nas Olimpíadas. E Judô nas Paralimpíadas.

Simbolizando o início do projeto, o medalhista paralímpico Clodoaldo Silva, e a jogadora de vôlei, bicampeã nas Olimpíadas, Paula Pequena carregaram as tochas olímpicas, acompanhado de alunos da escola, para acender a pira. Conhecido como ‘Tubarão da Psicina’, o atleta coleciona 14 medalhas.

Durante o evento, Lula frisou a importância do investimento na educação.



"Durante anos a educação nunca foi levada a sério. O pobre estudar era contradição, se o pobre quisesse estudar tinha que pagar uma universidade. O Brasil foi o último país do mundo a ter uma universidade pública", declarou Lula.

Em seu discurso, o político também afirmou que não existe país do mundo desenvolvido que não tenha investido em educação e lamentou ao dizer que no Brasil o investimento é tido como gasto.



Lula ainda reforçou que embora seja o presidente que não tenha diploma universitário, tem orgulho de ser o presidente que mais fez universidade federal no país.

Confira algumas imagens do evento

fotogaleria



No local, alunos já têm aulas desde a última semana. Na inauguração estiveram presentes ainda estudantes dos tradicionais Colégios Pedro II, e do Instituto Federal Fluminense,



Ainda no evento , o presidente esteve ao lado da primeira dama, Janja, que fez questão de o levar em um ‘carrinho de golfe’ ao ginásio junto ao prefeito Eduardo Paes e sua mulher Cristiane Paes. Além disso, estiveram presentes os secretário municipais de Educação Renan Ferreirinha, de Esporte e Lazer Guilherme Schleder, de Saúde Daniel Soranz, a ministra da Igualdade Racial Arielle Franco, e os ministros do Esporte André Fufuca, da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo e da Educação, Camilo Santana. O presidente da Câmara dos Vereadores Carlos Caiado também esteve presente, assim como deputados federais e estaduais.

Durante o discurso, Eduardo Paes agradeceu ao presidente e a primeira dama, e reforçou a importância do legado olímpico.



"A Olimpíada do Rio foi a mais barata da história e é isso quem diz é um estudo de Oxfordx. Eu me lembro das pessoas falando que não ia ter legado, mas essa cidade ganhou 150km de BRT, área portuária modificada. Só R$65 milhões de orçamento do município foi para saúde e educação . Esse estádio virou uma escola e isso já tinha sido pensado. Muito orgulho de estar nessa jornada com o senhor presidente. Esse ginásio já tá atendendo mil crianças, eles já estão tendo aula."

O espaço homenageia a atleta Isabel do Vôlei brasileiro, que defendeu mais de dez times em campeonatos nacionais. Na inauguração, sua filha, a também atleta Maria Clara Salgado fez uma homenagem a mãe.



“Em cada criança, adolescente e jovens que passarem por esse ginásio através da educação e do esporte tudo que ela acreditar e prezar vai seguir firme. Que assim como nós, filhos e filhas dela crescemos nos inspirando na força dela para lutar e romper barreiras. Desejo que toda criança que aqui estudo e se forme se sinta preparada para ser o que quiser. Confie no seu potencial”

Arena Carioca 3



Depois dos jogos, mais de duas mil pessoas eram beneficiadas por mês em pelo menos uma das atividades gratuitas culturais e de diversas modalidades esportivas, como ginástica, musculação e vôlei, até agosto de 2022, quando a Arena 3 iniciou sua transformação para Ginásio Educacional Olímpico (GEO) Isabel Salgado.

Com a construção do GEO, as atividades foram transferidas para o Velódromo e, posteriormente, para a Arena 2, em caráter temporário.



Atualmente, o espaço é formado por 24 salas de aulas, recepção, uma unidade de alimentação e nutrição, sala multiuso e outra de apoio pedagógico, área de circulação, sanitários para funcionários e alunos, além de instalações esportivas com duas quadras e locais para a prática de judô, lutas, tênis de mesa e ginástica.

Quem foi Isabel do volêi



Maria Isabel Salgado, conhecida também como Isabel do vôlei, foi um dos maiores nomes do vôlei brasileiro e defendeu mais de dez times em campeonatos nacionais. Talentosa desde muito jovem, teve uma ascensão meteórica e passou a integrar a equipe principal do Flamengo com apenas 16 anos.



Fez história ao ser a primeira jogadora brasileira numa equipe estrangeira, o Modena, da Itália, nos anos 80.

Defendeu o Brasil nas Olimpíadas de 1980, em Moscou, e 1984, em Los Angeles. Após encerrar sua carreira, migrou para o vôlei de praia, onde também fez história ao se tornar campeã mundial em 1994. Uma referência no meio esportivo, também atuou um período como treinadora. Em 2016, foi um dos nomes escolhidos para carregar a Tocha Olímpica.



Isabel deixou cinco filhos. Três deles — Maria Clara, Pedro e Carol — são atletas que herdaram o talento da mãe no vôlei de praia. Nos últimos anos, Isabel se dedicava a cuidar da carreira dos filhos. Sempre presente nas causas em prol da mulher, no esporte, e também líder nas questões dos atletas em geral.

*Matéria em atualização