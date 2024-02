Criminoso foi encontrado na cidade do Congo, no Sul da Paraíba - Divulgação/Draco-PB

Publicado 07/02/2024 15:32 | Atualizado 07/02/2024 16:37

Rio - Leonardo Alves da Silva, apontado como um dos responsáveis pela morte de um policial civil em Acari, em 2018, foi preso na terça-feira (6), na Paraíba. Conhecido como 'Mustang', ele também seria um dos líderes do tráfico de drogas no Conjunto do Amarelinho, na Zona Norte do Rio.

Mustang foi preso por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), após longo período de monitoramento, onde toda a sua movimentação vinha sendo acompanhada. Agentes da especializada do Rio, com apoio de policiais civis da Paraíba, localizaram Leonardo na cidade do Congo, no sul do estado.

O criminoso é um dos suspeitos pela morte do inspetor de polícia Ellery de Ramos Lemos, de 51 anos , que, à época, era chefe de grupo de investigações complementares da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD).

O crime aconteceu durante uma ação da Polícia Civil, na comunidade de Acari, no dia 12 de junho de 2018. O policial foi baleado na cabeça.

De acordo com a Polícia Civil, Leonardo foi levado para distrito policial em Campina Grande e, na sequência, será trazido para o Rio para ficar à disposição da Justiça.

Liderança no tráfico



Atualmente, 'Mustang' atuava à distância como frente do tráfico de drogas do Conjunto Amarelinho, que é dominada pela facção Terceiro Comando Puro (TCP) e liderada por Leilton Medeiros da Silva, conhecido como 'Artilheiro'.

A ficha de Leonardo, segundo os investigadores, é longa, com passagens por porte ilegal de armas, tráfico de drogas, homicídios, incluindo a morte do agente da Polícia Civil.