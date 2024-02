Bruno usou a piscina, um banheiro e também teria tentado pegar bebida em um bar do hotel - Reprodução de vídeo

Bruno usou a piscina, um banheiro e também teria tentado pegar bebida em um bar do hotel Reprodução de vídeo

Publicado 07/02/2024 11:45 | Atualizado 07/02/2024 11:56

Rio - Um homem foi preso após se passar por hóspede em hotel de luxo para usar a piscina do local no Flamengo, Zona Sul, nesta terça-feira (6). Bruno Duarte Camargo Corrêa, de 28 anos, circulava pelas dependências do local quando seguranças o abordaram e exigiram que ele pagasse pela diária. Ele foi preso por agentes do Segurança Presente Laranjeiras.



Segundo os agentes que atenderam ao chamado, Bruno tentava fugir do hotel quando foi detido pela equipe. O valor da diária cobrada pela equipe ao suspeito referente ao uso das dependências era de R$ 400.

Para conseguir acessar o hotel, que fica na Rua Ferreira Viana, o homem teria falado inglês com funcionários da recepção. Dessa forma, ele chegou a acessar e usar a piscina, no terraço do local, onde também foi a outras áreas comuns.

Bruno também teria tentado pegar uma bebida no restaurante. O gerente suspeitou da situação e acionou os agentes do Segurança Presente. Toda a movimentação do homem foi flagrada por câmeras de segurança.

Após a prisão, Bruno foi levado para a 9ª DP (Catete), onde o caso foi registrado. Na distrital, os agentes verificaram ainda que o suspeito já tinha passagens por estelionato e furto.