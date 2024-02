O novo polo fica na Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho, em Bangu - Edu Kapps / SMS

Publicado 07/02/2024 15:35 | Atualizado 07/02/2024 15:51

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) anunciou a abertura de um polo de atendimento para pacientes com dengue, nesta quarta-feira (07), na Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Outros centros de enfrentamento da epidemia foram inaugurados segunda (5) e terça (6) em Curicica, Campo Grande, Santa Cruz e Del Castilho. Os polos estão localizados em unidades de Atenção Primária ou hospitais e funcionam de segunda a sábado, das 7h às 19h. Durante o carnaval, eles funcionarão todos os dias.

As 237 unidades de Atenção Primária também oferecem atendimento para a doença Edu Kapps / SMS



"A recomendação é que todas as pessoas que tenham febre, dor no corpo e dor de cabeça procurem uma unidade de saúde para identificar se estão com dengue. O atendimento é muito importante para o tratamento e é oferecido em toda a rede de Atenção Primária, não só nos polos. Esta é a única maneira de evitar o agravamento do quadro”, disse o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.



Além disso, todas as 237 unidades de Atenção Primária da cidade também estão aptas para o atendimento de pacientes com a doença. Em 150 delas, inclusive, os centros de hidratação, montados no final do ano passado devido aos efeitos do calor, agora também são centros de assistência às pessoas com dengue.



Com febre e dor no corpo, Sidnéia Campos, de 63 anos, buscou o novo polo na manhã desta quarta. “Estou achando o atendimento ótimo. A equipe é muito carinhosa. Se continuar assim, vai ser bom, porque agora temos um lugar exclusivo para receber esses cuidados”, disse.

Sidnéia Campos buscou o novo polo com febre e dor no corpo Edu Kapps / SMS