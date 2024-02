Lula entrega unidades habitacionais em Magé - Divulgação

Publicado 06/02/2024 23:09

Magé - Em uma iniciativa conjunta entre os governos municipal, estadual e federal, liderada durante a gestão do prefeito Renato Cozzolino, Magé vivenciou um momento histórico com a entrega de 832 unidades habitacionais nesta terça-feira (06), marcando o fim de uma espera de mais de uma década. O esforço resultou na disponibilização de apartamentos nos conjuntos residenciais Lírio do Vale e Lótus, beneficiando aproximadamente 3.328 pessoas com um investimento de R$ 52,4 milhões pelo programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). São 496 moradias no Residencial Lótus e outras 336 no Residencial Lírio do Vale. Cada apartamento possui cerca de 45 m².

O prefeito Renato Cozzolino destacou a superação dos desafios burocráticos e operacionais enfrentados ao longo dos anos, reafirmando o compromisso da sua gestão em atender às necessidades da comunidade de Magé.



“Esses apartamentos estão prontos há oito anos. As obras, iniciadas em 2011, enfrentaram diversos obstáculos até chegarmos a este momento. Agradeço toda a atenção do presidente, que possibilitou que avançássemos nas obras e hoje, com muita felicidade, poder entregar aos mageenses esse presente maravilhoso. Quero fazer um agradecimento especialíssimo a todas as secretarias municipais, especialmente aos profissionais da Assistência Social e de Habitação e Urbanismo, por doarem seu tempo e esforço em prol de algo tão valioso para população”, comentou Cozzolino, que ainda lembrou que era a segunda vez que um presidente da República visitava Magé.



O prefeito Renato Cozzolino também destacou que os moradores serão beneficiados com a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), duas medidas que visam garantir um início mais tranquilo e economicamente viável para as famílias que estão começando uma nova fase de suas vidas nos apartamentos recém-construídos.

Durante o evento, o presidente Luís Inácio Lula da Silva destacou a importância da iniciativa e anunciou a criação de um Instituto Federal de formação profissional em Magé, seguindo o modelo de outras cidades, para fomentar a educação e a capacitação profissional na área.



“Hoje não entregamos apenas apartamentos, mas a esperança de um novo começo para muitas famílias. Prometo também que vou voltar aqui para inaugurar um Instituto Federal de formação profissional para que as pessoas possam ter um emprego, que garanta dignidade e felicidade para as famílias”, afirmou o presidente.



O governador Cláudio Castro aproveitou a ocasião para enfatizar a infraestrutura ao redor das unidades habitacionais, fruto da parceria com o poder estadual, que facilitará significativamente a vida dos moradores.



“O governo estadual está presente com toda força aqui em Magé e no restante dos 92 municípios. Aqui a Águas do Rio e as obras de infraestrutura e asfaltamento que estamos fazendo em parceria com a prefeitura também estão mudando o cenário de Magé”, atestou o governador do Rio.



A cerimônia contou também com a presença de moradoras beneficiadas, entre elas Silvana Piedade, que expressou sua felicidade e disse que “receber a chave do meu novo lar é um sonho que se torna realidade”.



Para Joelma Bastos, é o momento de viver uma nova fase na vida.

“É uma nova página na minha vida. Eu, hoje, estou divorciada e vivo com minha filha. Esse apartamento, além do conforto e de tudo de bom que representa para mim, é também um símbolo de liberdade e poder. Eu me sinto feliz e livre para viver minha vida e aqui, neste local, tenho certeza de que serei muito feliz”.



Adelma Pereira, esta última cadeirante, destacou a mudança para melhor em termos de mobilidade e independência com a entrega das chaves.

“Agora vou ter como me locomover livremente, vou ser mais dona de mim, sem precisar tanto da ajuda dos outros. Eu não consigo me conter de felicidade”, apontou.



O programa Minha Casa, Minha Vida, criado em 2009 foi concebido com o objetivo de combater o déficit habitacional no Brasil, especialmente entre as famílias de baixa renda.



O evento teve a presença de autoridades como a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, o ministro em exercício das Cidades, Hélder Melilo, o vice-governador, Thiago Pampolha, do deputado federal Dr.Luisinho, do deputado estadual, Vinicius Cozzolino, do prefeito de Maricá, Fabiano Horta, do presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, do presidente da Câmara Municipal, Waldeck Ferreira e do vereador Álvaro de Alencar, e dos secretários municipais.



O que são os Institutos Federais



Os Institutos Federais são instituições educacionais dedicadas à oferta de educação profissional e tecnológica em diversos níveis e modalidades. Essas instituições têm como objetivo formar e qualificar pessoas para o mercado de trabalho em vários setores econômicos, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do país.



Esses centros de excelência oferecem desde o ensino técnico de nível médio até a pós-graduação, envolvendo também programas de extensão, pesquisa aplicada, divulgação científica e tecnológica. Eles são fundamentais no estímulo ao empreendedorismo, à produção cultural, ao cooperativismo e ao desenvolvimento regional e nacional, atuando como agentes transformadores na sociedade.