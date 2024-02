Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) em Magé - Divulgação

Publicado 05/02/2024 17:43

Magé - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará presente em Magé nesta terça-feira (06), a partir das 10h, para a cerimônia de entrega dos 832 apartamentos que compõem os conjuntos residenciais Lírio do Vale e Lótus. Este evento marca a conclusão de um projeto habitacional significativo, realizado com recursos do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), refletindo a parceria entre o governo federal e a prefeitura de Magé para facilitar o acesso à moradia digna.

O prefeito Renato Cozzolino destacou a importância do evento, não apenas como uma vitória para os futuros moradores, mas também para a cidade de Magé como um todo.

“A entrega destes apartamentos não é apenas uma vitória para os cidadãos de Magé, mas também um marco da nossa força política no cenário nacional. Demonstra o compromisso do nosso governo em superar desafios herdados de gestões anteriores e atender às necessidades básicas da nossa população, garantindo-lhes o direito à moradia digna”, disse Cozzolino.

Ele também ressaltou a significância da colaboração com o governo federal e o impacto positivo deste projeto para as famílias beneficiadas. “Este projeto, por muito tempo relegado, hoje se concretiza, e com ele, o sonho de muitas famílias mageenses em ter sua própria casa se realiza”.

As secretarias de Habitação e Urbanismo e de Assistência Social, desde o início da atual gestão, trabalharam incansavelmente para que as unidades habitacionais fossem entregues o quanto antes. O governo municipal finalizou a Estação de Tratamento de Água da Vila Esperança, que vai abastecer as residências, além de todo processo de liberação do Habite-se de ambos os condomínios e do serviço de cadastramento dos futuros moradores por parte da Assistência Social.

“Essas unidades habitacionais estão sendo liberadas pela árdua determinação do prefeito Renato Cozzolino, que superou todos os obstáculos burocráticos e infraestruturais que atrasaram a entrega desses imóveis, alguns deles já prontos desde 2017. Isso é olhar pelo povo de verdade, não negligenciando um direito da população”, disse o secretário de Habitação e Urbanismo, Marcus Pencai.

A conclusão e entrega dos condomínios Lírio do Vale e Lótus não apenas equaliza uma pendência de longa data na política habitacional de Magé, mas também reafirma o compromisso da atual administração municipal em promover o bem-estar e a qualidade de vida de seus cidadãos.