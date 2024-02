Chegada de água em Magé viabiliza entrega do Minha Casa Minha Vida - Divulgação

Publicado 05/02/2024 17:38

Magé - Após a chegada de água tratada às torneiras dos condomínios Lótus e Lírios do Vale, localizados no bairro Vila Esperança, em Magé, na Baixada Fluminense, mais de 830 moradores realizarão o sonho da casa própria. Através do programa Minha Casa Minha Vida, os beneficiados receberão as chaves dos apartamentos nesta terça-feira (06/2), às 10 horas.



A liberação das moradias foi possível graças à entrega da Estação de Tratamento de Água (ETA) de Magé, realizada pela Águas do Rio, que levou água pela primeira vez para a região.

“Agora que os condomínios têm água nas torneiras, foi possível dar continuidade ao sonho desses moradores”, comentou Luiz Fabbriani, diretor superintendente da concessionária.



Os condomínios ficaram prontos entre 2017 e 2018. De lá pra cá, os moradores beneficiados aguardaram o processo para liberação total dos imóveis. Em 2022, a Águas do Rio inaugurou a ETA Magé, que tem capacidade para tratar 330 litros de água por segundo, beneficiando cerca de 65 mil moradores. Após essa data, a Prefeitura municipal liberou o ‘Habite-se’ dos condomínios, documento que torna o imóvel apto para servir como moradia. Já em dezembro do ano passado, os moradores realizaram as assinaturas dos contratos.



A entrega das chaves encerra esse processo, levando dignidade às famílias que passam a ter a casa própria. Durante o evento, a Águas do Rio realizará atendimento comercial às famílias que ainda não realizaram a ligação nova de água do seu imóvel. A concessionária também levará atividades educativas para as crianças e fará distribuição de água geladinha aos presentes.