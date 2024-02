Magé está com inscrições abertas em sete cursos no centro de inclusão - Divulgação

Publicado 02/02/2024 20:15

Magé - O novo ano já chegou, janeiro terminou, mas ainda dá tempo de virar a chave e começar uma nova especialização para a vida profissional. O Centro de Inclusão Produtiva (CIP) de Magé está com inscrições abertas para sete oficinas: maquiagem, trancista, corte e escova, design de sobrancelha, barbearia, empreendedorismo e depilação.

“O CIP é um programa do governo federal chamado Acessuas Trabalho, onde vimos no início do governo que ele não tinha sido posto efetivamente em ação. O nosso prefeito se comprometeu em colocar isso para funcionar porque sabemos da necessidade que as pessoas, principalmente aquelas vinculadas ao CadÚnico e ao Bolsa Família precisam ter para sair dessa situação de vulnerabilidade social e extrema pobreza. O CIP é um importante instrumento para que essas pessoas consigam acessar o mundo trabalho”, garante a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes.

O CIP já formou mais de 800 mageenses desde junho de 2022. Para se inscrever, é preciso ter 16 anos ou mais e estar inscrito no CadÚnico. O interessado deve comparecer ao CRAS mais próximo ou à sede do CIP (Rua Brasil, 103, sala 101 – Piabetá) com os documentos pessoais, como RG, CPF e comprovante de residência. As inscrições são realizadas de segunda a sexta-feira das 9h às 17h.