Em Brasília, líder de quilombo de Magé participa de debate sobre hanseníaseDivulgação

Publicado 29/01/2024 17:53

Magé - Em evento para o Janeiro Roxo em Brasília, o município de Magé teve como um dos representantes a autoridade civilizatória Pai Paulo de Ogum do Asé Ogun Alakorô, de Bongaba. Ele foi em nome das comunidades de Terreiro do Rio de Janeiro e das Comunidades Quilombolas da cidade da Baixada Fluminense.

O evento faz parte do calendário nacional de integração e avanços contra a hanseníase, tema da campanha do Janeiro Roxo.

"Foi um evento muito importante. Participei da mesa "Ancestralidade", apresentando os cuidados ancestrais na prática de Matriz Africana e Quilombola. Foi um espaço compartilhado com Fernando José de Moura Neto, trabalhador da saúde indígena (Maracanaú/CE) e Rondinrle dos Santos Silva Do Morhan (Piauí)", contou Pai Paulo.

A moderação da mesa foi de Reagan Nzundu, representante do Ministério da Saúde.



No início do mês, pela primeira vez no Brasil, um quilombo abriu a Campanha Nacional de combate à hanseníase. O evento ocorreu na comunidade do Bongaba (Ilé Asé Ògun Alàkòrò) e reuniu gestores de saúde municipais, estaduais e federais.