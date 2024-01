Magé ganha novos ginásios poliesportivos - Divulgação

Publicado 19/01/2024 21:15

Magé - Em 2023, a Prefeitura de Magé reformou e entregou três poliesportivos em melhores condições para oferecer aulas de diversas modalidades à população. E neste ano não será diferente, outros quatro ginásios da cidade também estão em obras de adequação e em breve serão entregues para atender ao todo 7 mil pessoas na cidade com aulas de dança, ginástica, lutas e esportes coletivos.

"Nós conseguimos atender cerca de mil pessoas em cada ginásio em mais de 15 modalidades oferecidas de forma gratuita. Serão sete ginásios completamente reformados para a população. O esporte e as atividades físicas fazem parte da qualidade de vida e sáude, e muita gente não tem condição financeira de arcar com os custos, por isso é importante fazermos esse trabalho", explicou o secretário de Esporte, Lazer e Terceira Idade, Geilton Câmara.

Magé ganha novos ginásios poliesportivos Divulgação

Os ginásios poliesportivos do Ypiranga, do Anil e da Vila Operária em Santo Aleixo já estão em fase final de obras, e o do BNH de Santo Aleixo também passa por reformas de adequação. Eles se juntam aos equipamentos de Fragoso, Pau Grande e BNH deque foram entregues no último ano e que estão sempre com matrículas abertas para a população.