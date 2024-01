Magé oferece mais de 8.400 novas vagas na rede municipal de ensino - Divulgação

Publicado 17/01/2024 09:30

Magé - Um novo ano letivo está prestes a começar em Magé e a rede municipal de ensino oferece 8.470 vagas para receber novos estudantes de Creche, Pré-Escolar, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). As pré-matrículas serão realizadas on-line através do site mage.rj.gov.br e confirmadas na unidade escolar selecionada.

Confira como realizar a pré-matrícula on-line:

Para realizar a matrícula o responsável do aluno deve acessar o site para reservar a vaga na unidade desejada. O primeiro passo é ler o termo de responsabilidade e marcar a caixa de diálogo. Em seguida, os dados do aluno e dos responsáveis devem ser preenchidos para liberar a vaga.

Ao selecionar a etapa escolar, o responsável deve escolher a unidade escolar desejada em seu distrito de acordo com a disponibilidade de vagas. Após encerrar esse processo, é necessário levar os documentos com o cartão de confirmação até a unidade escolhida em até 3 dias para efetivar a matrícula.

A novidade para esse ano é a Lista de Espera. Caso o responsável pelo aluno não encontre vaga na unidade desejada, ele tem duas opções: escolher outra unidade mais próxima ou entrar na lista de espera na unidade desejada. Caso sinta que a lista de espera está demorando, há a opção de alteração no status da matrícula através do número de inscrição, escolhendo assim outra unidade que tenha vaga disponível.

Os documentos necessários para a efetivação da matrícula são: certidão de nascimento; RG e CPF do aluno (obrigatórios a partir do 18 anos de idade); RG e CPF do responsável legal; comprovante de residência; 2 fotos 3x4 recentes; cartão de vacinação atualizado; número de telefone ativo; laudo médico para aluno declarado como pessoa com deficiência; e histórico escolar ou declaração atualizada.

Escolas de Tempo Integral

Implementado em 2023, o ensino em tempo integral continua na rede municipal de Magé. A modalidade foi ampliada de duas para cinco unidades escolares e serão ofertadas apenas matrículas em período integral com o estudante tendo que frequentar obrigatoriamente os dois períodos (matutino e vespertino) cumprindo a carga horária total definida na matriz curricular.

No ensino integral, o aluno estuda as matérias regulares no período da manhã, e à tarde participa de atividades e oficinas como: dança, teatro, musicalidade, robótica e atividades esportivas. As Escolas de Tempo Integral neste ano serão: E.M. Barão de Iriri (1º distrito), E.M. Emílio Gebara (1º distrito), E.M. Parque Boneville, E.M. Manoel Francisco da Silveira (2º distrito) e E.M. Horácio Silva Mello Filho (5º distrito).