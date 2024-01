Inscrições abertas para prática de exercícios nos poliesportivos de Magé - Divulgação

Publicado 07/01/2024 11:59

Magé - As inscrições estão abertas para a prática de mais de 15 modalidades nos poliesportivos de Magé. Para participar gratuitamente das aulas, basta levar o documento de identidade no Poliesportivo em que a modalidade é disputada, de 9 às 17h.



“Já temos mais de mil alunos espalhados por todo município e isso me alegra muito. Hoje, só não pratica esporte em Magé quem não quer. Nosso trabalho agora é incentivar a população a vir cada vez mais para os poliesportivos porque o esporte salva vidas, melhora saúde e leva qualidade de vida. Isso fica cada vez mais claro, principalmente com os alunos da terceira idade, que aqui encontram companhia e saúde,” disse o secretário de Esporte, Lazer e Terceira Idade, Geilton Camara.



As aulas são ministradas por profissionais da área e são para toda faixa etária. Confira a lista de modalidades e os poliesportivos correspondentes:

Renato Medeiros



Vôlei



⁠Futsal



Jiu-jitsu



Zumba



Karatê



Pilates



⁠Ballet



⁠Dança de salão







Dejair Corrêa





Hip hop



⁠Maculelê



Ballet



Jazz



⁠Jiu-Jitsu



Basquete



Futsal



⁠Circuito funcional





Natália Barreiros





Futsal



⁠Circuito funcional



Dança salão







Edson Alves



Jiu- Jitsu



Ballet



Vôlei



⁠Ginástica 3ª idade





Nelson Ferreira Lima



Jiu-jítsu



⁠Karatê



Futsal



Tae Bo



⁠Ginástica 3ª idade



⁠Hidroginástica



⁠Dança de salão