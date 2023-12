Magé inaugura Complexo de Saúde em Mauá - Divulgação

Publicado 28/12/2023 19:05

Magé - Com a inauguração do Complexo de Saúde de Mauá, os moradores do distrito de Mauá ganharam acesso a uma ampla gama de serviços médicos em um único local. A nova instalação abriga uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), uma Unidade de Saúde da Família (USF), e um Centro de Fisioterapia, além de várias outras facilidades voltadas para o cuidado integral do paciente.

"Estamos realizando sonhos. Ver a transformação desta unidade, de como era para o que é agora, traz uma grande satisfação. Anteriormente, a sala amarela servia como depósito de galões de água e a sala vermelha sofria com goteiras por toda parte, um ambiente extremamente insalubre. Era irônico; por fora, a unidade apresentava uma fachada que parecia de primeiro mundo, mas por dentro, era um verdadeiro pesadelo. Hoje, as pessoas podem se orgulhar de ter uma unidade de saúde admirável. Quando se trata de saúde, estamos lidando com vidas, e nossos cidadãos estavam em risco aqui, sem a menor estrutura de atendimento. Entregamos um equipamento de ponta, com o que temos de melhor. Agradeço a todos que contribuíram e continuam trabalhando para tornar Magé um exemplo na área de saúde", destacou o prefeito Renato Cozzolino.



Entre as novidades do Complexo de Saúde de Mauá, destaca-se o novo tomógrafo, aparelho utilizado no exame computadorizado, que é um procedimento não invasivo de diagnóstico por imagem que combina o uso de raio-x com computadores especialmente adaptados. É utilizado para criar imagens detalhadas dos mais variados tecidos do corpo humano. Com isso vai permitir aos pacientes uma série de vantagens e possibilita o tratamento imediato no próprio complexo.



O espaço ainda oferece uma sala de observação pediátrica com 8 leitos de hipodermia, 8 leitos de sala amarela pediátrica mais um de isolamento, um leito de sala vermelha pediátrica, dois leitos de sala vermelha adulta e nove leitos de sala amarela com mais um de isolamento para adultos.



O complexo também foi equipado com uma sala de observação adulta, sala de inalação, serviço de pronto atendimento adulto e infantil 24 horas, equipamentos para tomografia, raio X, uma sala de coleta de exames, sala de curativos e uma farmácia. Estas adições buscam melhorar a capacidade de resposta do complexo às necessidades de saúde da comunidade local, oferecendo uma gama ampla de serviços médicos em um ambiente integrado.



"Um dia pedi a Deus para descobrir qual era o meu propósito na vida e hoje encontrei tudo na saúde. Acordo todos os dias querendo ajudar as pessoas, fazer a diferença. Conseguimos entregar esse complexo sem que essa unidade deixasse de funcionar um dia sequer. Nem nos maiores sonhos eu imaginava isso. Fico muito emocionada quando entro nesse local e vejo a satisfação no rosto de cada pessoa. Agradeço do fundo do coração a cada funcionário por todo esforço para que pudéssemos entregar uma unidade desse porte", apontou a vice-prefeita Jamille Cozzolino.

O deputado federal Dr. Luisinho disse que “tenho muito orgulho de entrar aqui. Magé está na minha vida e no meu coração. Mauá é um novo lugar, digno, asfaltado, com o povo valorizado. Montar um complexo de saúde como esse é muito difícil. Com a qualidade, com a estrutura que hoje a população recebe, é para poucos. Mas, fazendo tudo isso com ela funcionando, somente o prefeito Renato Cozzolino seria capaz. Eu tenho orgulho e felicidade de ver esse espaço pronto e tão bem equipado”.



O presidente da Câmara, Waldeck Ferreira, falou sobre as dificuldades da obra e da felicidade de entregar um espaço dedicado à saúde.

“É um sonho pessoal, a maior vitória e conquista para Mauá. O mérito total é do prefeito Renato Cozzolino, por ter proporcionado a entrega do Complexo de Saúde para Mauá. Temos uma unidade de primeiro mundo e isso é de toda população. Fizemos um grande esforço para que pudéssemos estar aqui hoje. Cuidem bem desse espaço”.



Participaram ainda do evento os vereadores de Pará, Leandro Rodrigues e Junimar, além dos secretários municipais e demais autoridades.



Centro de Especialidade



O Centro de Especialidades apresenta uma gama de serviços médicos especializados para atender às diversas necessidades da população. Este centro é dedicado a fornecer consultas ambulatoriais com uma variedade de especialistas, incluindo ortopedistas, ginecologistas, dermatologistas, nutricionistas, pneumologistas e cardiologistas, entre outros. Vale ressaltar que todas as marcações serão realizadas pela USF próximo ao domicílio do paciente.



Além das consultas com especialistas, o centro também oferece exames diagnósticos avançados, como ultrassonografia e espirometria. A ultrassonografia é um procedimento de imagem essencial que ajuda no diagnóstico de várias condições em diversas partes do corpo, enquanto a espirometria é fundamental para avaliar a função pulmonar, especialmente útil para pacientes com doenças respiratórias.



USF também faz parte da unidade



A Unidade de Saúde da Família (USF), parte integrante do Complexo de Saúde de Mauá, oferece uma ampla variedade de serviços essenciais de saúde.



Entre os atendimentos disponíveis diariamente, a unidade se destaca pela vacinação, uma ferramenta crucial na prevenção de doenças e proteção da saúde. Além disso, a USF realiza coletas de exame preventivo, fundamentais na detecção precoce de condições como o câncer cervical. O acompanhamento de gestantes é outra prioridade, com consultas de pré-natal programadas para garantir a saúde da mãe e do bebê. Juntamente com isso, o Teste do Pezinho é realizado para detectar precocemente doenças metabólicas, genéticas e infecciosas em recém-nascidos.



Para garantir um cuidado contínuo e acessível, consultas médicas com Clínico Geral estão disponíveis de segunda a quinta-feira, o dia todo. A unidade também oferece visitas domiciliares, permitindo que cuidados médicos sejam estendidos a pacientes que não podem se deslocar até a USF. Além disso, a unidade realiza curativos, puericultura para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil e agendamento de exames necessários para diagnóstico e acompanhamento de condições de saúde.