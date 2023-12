Belo - Divulgação

BeloDivulgação

Publicado 27/12/2023 17:55

Magé - Chamado de "o maior Réveillon da Baixada", Magé vai realizar no sábado (30/12) e domingo (31/12) uma grande festa para receber o novo ano. O evento será realizado na Praia do Anil, no bairro de Mauá. O cantor Belo será a estrela do primeiro dia. Já no dia da Virada, a animação ficará por conta de Tiee. Também haverá apresentações de artistas locais.

Outras atrações da festa confirmadas: bateria do Salgueiro, bloco Afroreggae, Dj Cabelin no beat, Mc Biel PDR, e muito mais.

A Prefeitura de Magé informa que é proibido entrar com objetos perfurantes, fogos de artifício, guarda-chuva, capacete, arma de fogo, cadeirinhas, capacete, bandeiras, garrafas de vidro e caixa térmica e isopor.