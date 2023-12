Parque linear Renato Cozzolino é inaugurado em Magé - Divulgação

Publicado 18/12/2023 17:47

Magé - A cidade de Magé ganhou um novo espaço de lazer com a inauguração do Parque Linear Renato Cozzolino, em Raiz da Serra. Este projeto, que abrange cerca de 8.500m2, inclui ainda a revitalização da histórica Praça do Leão, que foi transformada em um local com um novo parque infantil para a população local.

O Parque Linear recebeu o nome em homenagem ao avô do atual prefeito, que administrou a cidade no início da década de 80. Apesar de não ter completado seu mandato, ele deixou um impacto muito grande na cidade. Ele faleceu em 1986, aos 54 anos. Na noite dedicada a essa homenagem, a presença de Teresa Cozzolino, esposa do ex-prefeito e matriarca da família, se destacou no evento, colocando em evidência o valor sentimental e histórico da celebração.



“Não tive a oportunidade de conhecer meu avô pessoalmente, mas o legado que ele deixou continua eternamente vivo. Em seu breve mandato ele fez mais de mil obras, algo sem precedentes na história da cidade. O bairro Raiz da Serra, em particular, tem um significado especial para nossa família. Hoje, ao entregar esse parque que valoriza tanto a região, sinto um imenso orgulho e felicidade. Quero ressaltar que os benefícios não se limitam à Raiz da Serra; toda Magé está sendo revitalizada. Ruas sendo asfaltadas, melhorias em hospitais, construção de escolas, estamos renovando o orgulho dos mageenses em viver aqui”, exaltou o prefeito.



Situado no coração de Raiz da Serra, o Parque Linear se estende por 375 metros. Ele oferece uma variedade de instalações, incluindo uma pista de caminhada, ciclovia, academia ao ar livre, parques infantis e áreas para jogos como futmesa. Além dessas instalações, o parque possui quiosques com lojas e áreas de convívio, com destaque para os espelhos d'água com chafariz e fonte interativa, que trazem um ambiente diferenciado e de beleza.

A vice-prefeita Jamille Cozzolino ressaltou a importância do projeto.

“A inauguração deste parque é um passo fundamental para fortalecer o que estamos fazendo de mais importante, que é oferecer o melhor para a população. O Parque Linear é um espaço onde as famílias podem se reunir, as crianças brincarem e os adultos se exercitarem, promovendo uma vida ativa e saudável. Este é um exemplo de como queremos moldar o futuro de Magé, focando no bem-estar dos nossos cidadãos”.



A revitalização da Praça do Leão também foi uma parte essencial do projeto. Após as fortes chuvas do início do ano, a praça foi completamente reformada, com melhorias na infraestrutura, novo paisagismo e a adição de mais um parque infantil.



“Cresci em Raiz da Serra, e ver essa transformação é muito gratificante. O Parque Linear não é apenas uma obra física; é um reflexo do nosso compromisso em melhorar a qualidade de vida em Magé. Trabalhamos incansavelmente na Alerj para garantir que projetos como este se tornem realidade”, disse o deputado estadual Vinicius Cozzolino, sobre o seu envolvimento com o bairro e a importância do projeto.



Jane Cozzolino, ex-deputada estadual e mãe do prefeito e da vice-prefeita, lembrou as conquistas do ex-prefeito Renato Cozzolino.

“Meu pai dedicou sua vida a Magé, e seu legado continua inspirando nossas ações. Ele provou que, com dedicação e envolvimento, é possível transformar sonhos em realidade. O Parque Linear que inauguramos é uma homenagem merecida a ele e à sua visão para a cidade”, aponta ela.



O secretário de Agricultura Sustentável e Defesa dos Animais, Arthur Cozzolino, que no ato representou a Câmara de Vereadores de Magé, também pontuou sua relação estreita com o bairro Raiz da Serra e de toda sua família.

“Desde pequeno andei por essas ruas e estar aqui hoje, admirando e muito feliz com o que esse espaço se tornou é um motivo de muita alegria. Parabéns ao prefeito, a vice-prefeita e todos os envolvidos com essa obra maravilhosa”.



“Foi desafio construir este parque em tempo recorde, especialmente com os problemas climáticos e de logística. Mas com dedicação e trabalho árduo de uma equipe maravilhosa, superamos esses obstáculos para entregar este espaço para a população” disse o secretário de Infraestrutura, Ricardo Figueiredo.



O evento contou ainda com a presença do pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Raiz da Serra, Padre Denis de Souza Bispo, que abençoou o local, além de secretários municipais e vereadores.



População aprovou o novo espaço de lazer da cidade



A dona de casa Bruna Bonze, que estava com seu filho brincando no parque infantil do novo espaço, disse que "a obra ficou linda. Aqui era só mato, tudo abandonado e hoje a gente está aqui, vendo a alegria das crianças e de todas as pessoas em ter um lugar para poder se divertir. Hoje eu posso dizer que voltei a ter orgulho de ser mageense e agradeço ao prefeito por isso”, afirmou.



A cabeleireira Rosemayre, de 63 anos, nascida e criada em Raiz da Serra, também estava muito contente com as obras. “Nunca vi ninguém fazer tanto por nosso bairro. Morar em Raiz da Serra hoje é motivo de orgulho e felicidade. Obrigado a prefeitura e ao prefeito Renato por tudo que tem feito”.



Um pouco sobre o ex-prefeito Renato Cozzolino



Renato Cozzolino deixou um legado duradouro após seu falecimento há 35 anos. Nascido em uma família humilde, Renato começou a vida trabalhando em pequenos empregos, como vendedor de balas no trem, jornaleiro e verdureiro, antes de se tornar um respeitado comerciante e político. Eleito prefeito de Magé em 1982, realizou milhares de obras em pouco mais de dois anos e meio. Além de suas conquistas políticas, Renato fundou o Centro Educacional Cozzolino em 1977, uma escola dedicada a oferecer educação de qualidade em uma área carente. Apesar de falecer de câncer em 1986, seu exemplo de amor, dedicação e visão continua inspirando, especialmente seu neto, que hoje ocupa a mesma posição de prefeito, honrando seu legado de serviço à população de Magé.