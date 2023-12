Programa Limpa Rio inicia desassoreamento no bairro Canal - Divulgação

Publicado 15/12/2023 20:12

Magé - Para prevenir enchentes e preservar o meio ambiente na cidade, a Prefeitura de Magé, em conjunto com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), iniciou o Programa Limpa Rio no Rio do Canal, localizado no primeiro distrito.



O Programa Limpa Rio é uma ação que visa realizar a manutenção e limpeza dos leitos e margens de corpos hídricos no estado do Rio de Janeiro. Seu objetivo é retirar sedimentos desses corpos e realizar a destinação ambiental correta.



Ao retirar esses sedimentos, que retêm a água em alguns pontos, o corpo hídrico tende a fluir mais facilmente. Além disso, os riscos de alagamento reduzem significativamente.



O secretário de Meio Ambiente, Carlos Henrique Lemos, destacou a importância fundamental do programa para a cidade:

“Esta ação impacta não só os moradores, mas toda a cidade. Ao limpar o rio, contribuímos para o fluxo do rio e sua drenagem em tempos de chuva. Vale ressaltar que outros rios da cidade também receberão essa manutenção”, afirmou.



A iniciativa é uma indicação do deputado estadual Vinícius Cozzolino.

“Essa tem sido uma luta constante desde o início do meu mandato, pois conheço a importância do desassoreamento dos rios e canais, principalmente na prevenção de enchentes durante o verão e na melhoria da qualidade de vida das pessoas. O Limpa Rio dispõe do maquinário necessário, tornando esse serviço crucial. Continuarei a trazer mais recursos e iniciativas do governo estadual para Magé”, declarou.