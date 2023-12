Magé Luz inaugura espetáculo de luzes e alegria - Divulgação

Publicado 14/12/2023 18:11

Magé - Em uma noite inesquecível, a cidade de Magé celebrou a inauguração do Magé Luz, nesta quarta-feira (13/12), um evento que transformou a Praça Montese, situada no coração do bairro de Pau Grande, em um cenário deslumbrante de cores, luzes e emoção, atraindo moradores e visitantes para celebrar a temporada de Natal.

A grande estrela da noite foi a árvore de Natal, que se ergue com 25 metros, com efeitos visuais que chamam a atenção logo de cara. Além disso, a Casa de Papai Noel capturou a imaginação dos presentes, com uma simulação de neve caindo sobre a estrutura e os visitantes, proporcionando uma atmosfera mágica e imersiva.



"Sinto uma enorme satisfação e emoção ao testemunhar este momento. Antes, eu viajava para outros municípios para apreciar celebrações como o Natal Luz. Agora, ver tal evento sendo realizado na cidade onde moro e administro é extremamente gratificante. Observar milhares de pessoas reunidas para celebrar o Natal, uma ocasião tão significativa que marca o nascimento de Jesus Cristo, é verdadeiramente especial. O Magé Luz estará presente em todos os distritos, trazendo essa alegria para cada canto da cidade", afirmou o prefeito Renato Cozzolino.

A Vila Natalina do Magé Luz não se limita apenas à árvore e à Casa do Papai Noel. Visitantes de todas as idades foram atraídos pelo túnel de luz, que também é uma das atrações mais requisitadas e pelas instalações luminosas, além de cenários ideais para fotografias, uma praça de alimentação repleta de opções variadas e um carrossel, garantindo diversão e alegria.

“É maravilhoso e inspirador observar o modo como o Magé Luz une as pessoas. Ela cria um espaço único de celebração e alegria em nossa cidade, fortalecendo os laços entre as pessoas. Este evento transforma Magé em um ponto de encontro onde famílias, amigos e visitantes podem compartilhar momentos de felicidade e espírito natalino. É um reflexo do nosso empenho em promover a união e o bem-estar, especialmente em tempos tão significativos como o Natal. Estou emocionada e orgulhosa de fazer parte desta celebração que ilumina não apenas nossa praça, mas também os corações dos mageenses", expressou a vice-prefeita Jamille Cozzolino.



O deputado estadual Vinicius Cozzolino também comentou sobre o impacto do Magé Luz.

“Começamos esse projeto e hoje estar aqui e presenciar como está tudo tão bonito traz um enorme orgulho e felicidade. Alegria grande ver de que o Natal de Magé fica mais bonito a cada ano. As pessoas se interessam mais, as crianças estão encantadas, e isso é muito bom de ver e vivenciar. O Magé Luz mexe com o coração das pessoas, mexe com o turismo e a economia da cidade. Mas antes de tudo nos faz lembrar do espírito natalino, que é a harmonia e paz, todas as coisas boas que essa época nos traz”.



“O Magé Luz representa uma chance única de colocar nossa cidade em destaque no cenário turístico do estado. Ao atrair visitantes, estamos também fomentando nosso comércio local. Estamos empenhados em proporcionar um evento que seja não apenas seguro e inclusivo, mas também inesquecível para todos que participarem. Nossa intenção é criar experiências que permaneçam na memória de cada pessoa, promovendo Magé como um destino de lazer e cultura”, enfatizou o secretário de Cultura, Turismo e Eventos, Bruno Lourenço.



O evento contou com a presença da primeira-dama Lara Torres, do presidente da Câmara, Waldeck Ferreira, além de secretários municipais e vereadores.



População feliz e animada com as atrações do Magé Luz



Para o casal Jorge Bento da Silva e Raquel Pereira Lopes Bento, que estão presentes no evento pelo segundo ano consecutivo, o Magé Luz está ainda mais iluminado.

“Este é o segundo ano que estou participando. Sou morador de Magé e estou surpreendido com a beleza e a criatividade das atrações”, aponta Jorge Bento. Já Raquel Pereira disse que “tudo está muito bonito, de bom gosto e a prefeitura está de parabéns pelo trabalho que foi feito”.



Kelly Fernandes, mãe da pequena Aurora, destacou a organização do evento. “Está muito diferente dos anos anteriores, mais bonito. Estou gostando muito, está bem-organizado”, ressalta.



“Está perfeito, maravilhoso! Todo ano o Magé Luz arrasa, muito feliz com esse resultado”, afirma Danielle Belgues.



Atrações musicais para todos os gostos vão animar ainda mais o Magé Luz



A programação musical é um dos componentes do Magé Luz, com artistas como Marques Freitas, que fez um show animado e emocionante na noite de abertura do evento. O palco do Magé Luz ainda vai receber a banda Semente do Samba, Michel, Matheus Gama, Rhaisa Mozzer, Trio em Fá, Lipe, The Blokes, Davi Araújo, Aime Braz e Rogério se apresentando até 7 de janeiro. O grande destaque desta vasta lista de atrações será o show do renomado e consagrado Elymar Santos no dia 23.



Cantata de Natal também vai encantar os moradores de diversos distritos



Além das decorações e atrações fixas, o Magé Luz oferecerá uma programação especial, que fica por conta da Cantata de Natal, realizada pelo Coral da Fundação. As apresentações terão início no dia 20 de dezembro na Igreja Nossa Senhora dos Remédios em Mauá, passando pela Praça de Andorinhas em Santo Aleixo no dia 21, Praça Dr. Nilo Peçanha em Magé no dia 22, e culminando na Praça Montese, em Pau Grande, no dia 23. Todas as apresentações começarão às 20 horas.



Este evento anual tem se tornado um marco na agenda cultural de Magé, atraindo visitantes de diversas regiões e solidificando a posição da cidade como um destino natalino imperdível. O Magé Luz não é apenas uma celebração do espírito natalino, mas um símbolo do compromisso da cidade com a comunidade, a cultura e a alegria coletiva.