Publicado 08/12/2023 19:45

Magé - A Prefeitura de Magé iniciou as obras do novo Centro de Especialidades Odontológicas de Piabetá. A unidade que hoje funciona na Rua Caramuru, será transferida para o Centro do bairro, ao lado do Gabinete do Povo, onde havia uma antiga praça. As obras de limpeza do local começaram na semana passada.

“Esse espaço estava totalmente abandonado e resolvemos trazer o Centro de Especialidades Odontológicas para cá. O que temos hoje não consegue atender toda a demanda e esse novo prédio vai solucionar esse problema. Será um espaço muito mais moderno e acessível, nosso objetivo é entregar daqui a 6 meses para a população”, disse o prefeito Renato Cozzolino.

O novo CEO Piabetá vai atender o dobro de pacientes e contará com 8 consultórios odontológicos, sendo 4 infantis. A unidade atenderá as especialidades de endodontia, periodontia, bucomaxilofacial, odontopediatria, clínico geral e PNE (pacientes especiais). Também ganhará um laboratório de próteses com distribuição gratuita e a especialidade de protesista.