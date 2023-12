Magé entrega bicicletas do Programa Criança Feliz - Divulgação

Publicado 08/12/2023 19:39

Magé - A Prefeitura de Magé, em uma iniciativa coordenada pela Secretaria de Assistência Social, realizou a entrega de 71 bicicletas aos visitadores e supervisores do Programa Criança Feliz. Este programa desempenha um papel importante no acompanhamento e desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos, além de gestantes, abrangendo atualmente mais de 2.600 famílias.

A entrega das bicicletas é uma estratégia para aprimorar a mobilidade dos profissionais do programa, especialmente no atendimento a famílias que vivem em áreas mais afastadas e de difícil acesso da cidade.



“O Criança Feliz transcende a assistência direta às famílias. É uma fonte de emprego que beneficia aproximadamente 80 pessoas, reforçando o papel vital de políticas públicas de assistência social, trabalho e renda no nosso governo. Estas bicicletas são um instrumento adicional que vai ajudar muito os visitadores a fortalecer ainda mais este vínculo com as famílias atendidas pelo projeto”, declarou o prefeito Renato Cozzolino.



Por sua vez, a secretária municipal de Assistência Social, Flávia Gomes, enfatizou os resultados esperados com essa nova iniciativa.

“A entrega das bicicletas marca um avanço no programa. Elas são recursos fundamentais para que os profissionais alcancem áreas de difícil acesso, garantindo que o apoio chegue a todas as famílias que necessitam de nossa assistência, independentemente de onde estejam localizadas”, aponta ela.



“É emocionante ver os frutos do trabalho que desenvolvemos. As bicicletas desempenharão um papel crucial na melhoria do serviço de forma geral, assegurando que nossa equipe possa atender eficientemente às famílias que dependem do nosso suporte e cuidado”, destacou a primeira-dama, Lara Torres, que é madrinha do projeto.

Essa iniciativa reforça o compromisso do governo municipal em fortalecer as estruturas de apoio social e melhorar a qualidade de vida dos mageenses, especialmente das crianças e famílias em situação de vulnerabilidade.