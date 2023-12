Fórum de turismo de Magé debate importância do setor para a cidade - Divulgação

Publicado 08/12/2023 19:26

Duque de Caxias - O potencial do turismo histórico-cultural para incrementar o trade turístico regional e nacional foi um dos principais pontos destacados no 3º Fórum de Turismo, realizado em Magé. O evento, que aconteceu nos dias 6 e 7 de dezembro no Rotary Club, reuniu autoridades, empresários e representantes do setor de outros municípios.

“A felicidade de poder receber tantas pessoas, que desejam ver o turismo prosperar, é imensa. Este Fórum é crucial para discutirmos as futuras ações da Secretaria de Turismo. Tenho certeza de que muitas iniciativas positivas surgirão”, disse a vice-prefeita Jamille Cozzolino.



“É fantástica a ideia deste Fórum de Turismo. Fiquei encantada com a programação e com tudo o que vi. Magé está no caminho certo. Precisamos plantar essa semente na mente da população e dos empresários. Estabelecemos uma parceria e em breve anunciaremos as novidades que estão por vir”, relatou Adriana Homem, assessora de Turismo da presidência da Fecomércio-RJ.



“O objetivo do Fórum é discutir exatamente o potencial econômico que o turismo pode fomentar na cidade. A gestão pública, porém, não consegue fazer isso sozinha; é necessário envolver a sociedade e o empresariado”, enfatizou o secretário de Cultura, Turismo e Eventos, Bruno Lourenço.



No primeiro dia, foram abordados temas como o impacto dos eventos municipais no turismo, experiências turísticas e estratégias da gestão pública para a promoção do turismo local. No segundo dia, discutiu-se a inovação tecnológica aplicada às atividades turísticas, os roteiros turísticos e o turismo como fator de desenvolvimento econômico. Na abertura do Fórum, a cantora mageense Aimê Braz foi apresentada como a embaixadora do turismo de Magé.



