Prefeitura de Magé fecha parceria com Uerj para formação de professoresDivulgação

Publicado 08/12/2023 19:29

Duque de Caxias - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Educação, firmou um convênio com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), para o ingresso de professores da rede municipal na primeira graduação. Serão 60 vagas para professores efetivos cursarem a primeira graduação pela Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (FEBF) nos cursos de licenciatura em Pedagogia, Geografia e Matemática.



O acordo tem o objetivo de promover um processo seletivo especial a fim de que os professores da Rede Pública de Ensino do município possam ingressar em cursos de graduação da Universidade. As inscrições acontecem do dia 19/12 até o dia 08/01/2024.



A secretária de Educação, Sandra Ramaldo destacou a importância do convênio firmado.