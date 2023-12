Setor pesqueiro de Magé vai passar por revitalização - Divulgação

Publicado 08/12/2023 19:43

Magé - Em uma iniciativa estratégica para o fortalecimento do setor pesqueiro, a Prefeitura de Magé e a Fiperj formalizaram uma parceria por meio da assinatura de um Termo de Cooperação Técnica. Este acordo marca um momento significativo para a pesca na região, abrindo novas possibilidades para o desenvolvimento sustentável do setor.



“Queremos fortalecer a produção pesqueira, melhorar as condições das famílias que vivem deste setor, e resgatar um dos alicerces econômicos da cidade. É essencial oferecer aos nossos pescadores o apoio e os recursos necessários para maximizar seu potencial”, declarou o prefeito.

Um dos focos principais da reunião foi a proposta de criação de uma Coordenadoria de Pesca dentro do organograma da Secretaria de Agricultura Sustentável e Defesa dos Animais. Além desse tema, o encontro também serviu para colocar em pauta a. Este projeto tem como objetivo fornecer um local central para reuniões, troca de informações, e acesso a serviços essenciais para a comunidade pesqueira. A Casa servirá como um ponto de apoio para a distribuição de equipamentos e orientações sobre práticas sustentáveis de pesca.“A Coordenadoria de Pesca terá um papel fundamental na implementação de políticas públicas eficazes para apoiar nossos pescadores, garantindo que eles tenham um ponto de referência e apoio. A ideia da Casa do Pescador também é algo inédito que poderemos implementar. Queremoscomo uma cidade que valoriza de forma humanizada todos os setores econômicos”, explicou o secretário de Agricultura Sustentável e Defesa dos Animais, Arthur Cozzolino.Outro assunto debatido foi a ideia da realização de um censo da pesca no município. Essa ação poderá coletar dados detalhados sobre o número de pescadores, as técnicas utilizadas, os tipos de pescado mais comuns e as necessidades específicas das comunidades de pesca.José Carlos Gervazoni Gomes, presidente da Fiperj, reforçou o compromisso da instituição com o projeto. "Estamos prontos para colaborar com Magé, fornecendo o suporte necessário em termos de tecnologia, pesquisa e inovação, para assegurar que o setor pesqueiro prospere", disse ele.Cerca de 3.500 famílias em Magé dependem da pesca para seu sustento, conforme destacado na carta de intenções apresentada pelos pescadores na reunião. A carta ressalta a diversidade das comunidades pesqueiras da região, que são formadas por pescadores locais que trabalham de forma artesanal e com pescado orgânico.A cooperação entre o governo municipal de Magé e a Fiperj também contempla a implementação de programas de treinamento e capacitação. Estes programas visam melhorar as habilidades e conhecimentos dos pescadores e agentes municipais, fortalecendo a cadeia produtiva da pesca.Outro aspecto importante discutido foi a necessidade de promover práticas de pesca sustentáveis. Este esforço inclui a educação sobre a conservação dos recursos marinhos e o uso de técnicas de pesca que minimizem o impacto ambiental.reiterou a importância da parceria para a comunidade.