Rua de quilombo em Magé passa a se chamar: Estrada Ilê Ifé

Publicado 11/12/2023 19:38

Magé - A Comunidade Quilombo de Bongaba e o Terreiro do Ase Ogun Alakoro comemoraram os 29 anos com o reconhecimento e reparação histórica com a troca do nome da rua principal do Quilombo. Antes, Antiga Estrada da Mineira, nome que relembrava o processo escravocata do Caminho do Ouro, para Estrada Ilê Ifé. A determinação foi sancionada pelo prefeito Renato Cozzolino depois de ter sido aprovada pela Câmara de Vereadores.

"No momento em que estamos conseguindo resgatar nossa verdadeira história, rompendo com o racismo estrutural, o município de Magé sai na frente reconhecendo e fazendo a devida reparação histórica. Queremos agradecer ao vereador presidente da Câmara de vereadores do município de Magé, Valdeck Ferreira, e sancionado pelo prefeito Renato Cozzolino define o resgate, reparação e pertencimento da comunidade do Quilombo de Bongaba. Isso nos deixa em festa", afirmou o babalorixá Pai Paulo de Ogum, líder religioso do espaço.