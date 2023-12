Programa 'RJ para todos' levará serviços gratuitos a Magé - Divulgação

Publicado 14/12/2023 18:14

Magé - Na próxima quinta-feira (21), o programa “RJ Para Todos” chegará a Magé, trazendo uma variedade de serviços gratuitos para a população local. A ação social ocorrerá das 9h às 13h no Campo do Batatal, em Fragoso, com serviços oferecidos pelo Governo do Estado e pela Prefeitura.

Os serviços disponíveis incluirão: emissão de identidade; isenção para certidões de nascimento, casamento e óbito; habilitação para casamento; emissão de carteira de trabalho digital e balcão de empregos; orientações sobre direitos do consumidor, direito previdenciário e solicitação de mediação de conflitos.

Também serão oferecidos serviços de assistência social e saúde, como cadastro e atualização do CadÚnico; atendimento do CRAS; bazar social; embelezamento com design de sobrancelhas, cabeleireiro, barbeiro e trancista; aferição de pressão arterial e testagem de glicemia; informações sobre planejamento familiar; orientações com equipe de enfermagem; orientação nutricional; testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite; vacinação; e odontomóvel,

“É muito importante essa parceria com o Estado, pois nos proporciona trazer uma grande ação social como esta às pessoas mais vulneráveis socialmente, garantindo acesso a direitos básicos como documentação, inserção no mercado de trabalho, acolhimento social e saúde”, enfatizou Flávia Gomes, secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Magé.