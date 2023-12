Ações da Águas do Rio ampliam o fornecimento de água em Magé - Divulgação

Ações da Águas do Rio ampliam o fornecimento de água em MagéDivulgação

Publicado 22/12/2023 19:36

Magé - “Depois de 30 anos, chegou a nossa vitória com a Águas do Rio”, esse é o relato de Edjane Ferreira Santos, que mora na Rua Maria Quitéria, no bairro BNH, em Magé. A celebração dela e de mais de 500 moradores do local têm uma razão, após décadas, as melhorias realizadas pela concessionária na região levaram água tratada para suas casas pela primeira vez.

Com rede de água instalada no local, chegou ao fim uma rotina de dificuldade: “Eu já gastei mais de R$200,00 fazendo pedido de caminhão-pipa, um perrengue só”. Mas hoje a realidade é outra”, contou Edjane.

Outros moradores da região também lembraram de quando utilizavam poço artesiano e, por muitas vezes, era necessário tratar a própria água para realizar as tarefas diárias.

“Nunca houve água encanada e tratada aqui. Desde que a Águas do Rio chegou em Magé tivemos uma melhora significativa. Agora temos água e não precisamos ficar comprando ou fazendo estoque desse recurso que é essencial para viver”, destacou André Luiz da Costa, também morador da Rua Maria Quitéria.

Melhorias em três bairros mudam a realidade local

Desde setembro a concessionária está realizando intervenções nos bairros vizinhos Vila Vitória, Flexeiras e BNH, esse último onde fica localizada a Rua Maria Quitéria. Foram mais de 11 registros instalados para que os técnicos conseguissem redirecionar melhor a água que chega até esses locais, que ficam num ponto mais distante.

“Sabemos que temos um longo caminho pela frente, mas estamos trabalhando para levar dignidade para a população mageense. Além dos registros implantados, a empresa já realizou uma interligação na localidade, substituiu redes e reduziu a intermitência no abastecimento com o aumento da oferta de água”, ressaltou Paulo Vitor Soares, supervisor de operações da Águas do Rio com atuação em Magé.