Mageenses assinam contratos com programa \'Minha Casa, Minha Vida\'

Publicado 22/12/2023 19:33

Magé - Mais de 800 mageenses realizaram o grande sonho da casa própria. Nesta sexta-feira (22), a Prefeitura de Magé, por meio da Secretaria de Habitação e Urbanismo, realizou o segundo encontro para assinaturas de contratos do programa "Minha Casa, Minha Vida", no Ciep 127 Frei Acúrsio Bolwer, em Maurimárcia.



Cerca de 500 beneficiários do Condomínio Lótus assinaram os contratos com as empresas Enel, Águas do Rio e Caixa Econômica Federal nesta sexta-feira e comemoraram a conquista da casa própria.

"Estou muito emocionada e muito feliz porque não esperava essa surpresa tão grande e nunca recebi nada na minha vida. Foi a melhor coisa que aconteceu em 2023; então, a felicidade é muito grande", contou a diarista Maria Lúcia Alves.



Atualmente, a cuidadora de idosos, Silvana Alves, está desempregada. Emocionada, ela falou sobre o sentimento ao receber o apartamento.



"Para mim, está sendo uma grande conquista e uma grande vitória, porque estou desempregada e passando por problemas de saúde. Então, essa casa veio como uma bênção e um troféu na minha vida", afirmou.



"Hoje, reunimos as equipes para que os beneficiários assinassem todos os papéis de uma única vez. Esse programa representa o acesso à habitação, ou seja, estamos muito felizes por estarmos realizando essa conquista", disse.



