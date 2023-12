Réveillon em Magé vai valorizar artistas locais - Gilson da Costa Jr/Divulgação

Publicado 28/12/2023 19:04

Magé - 2024 está chegando. E para celebrar o Ano Novo, a Prefeitura de Magé preparou dois dias de festa na Praia do Anil, em Mauá. Começa no dia 30 com Belo e Tiee faz a contagem regressiva no dia 31 de dezembro, numa programação que também vai ter o Bloco Afroreggae e está recheada de artistas da cidade.



Mauá além de receber muitos veranistas, é um dos destinos mais procurados para quem quer festejar o réveillon fora da capital e milhares de famílias vêm curtir a festa e assistir à queima de fogos na praia. E o público pode vir para curtir com segurança.



“Quem vier pra Mauá aproveitar a virada do ano, vai encontrar toda a organização que esse evento merece. No palco principal teremos Belo dia 30 e Tiee no dia 31, sonorização ao longo da orla, queima de fogos no dia 31 para celebrar a virada do ano. São quatro postos médicos dentro do evento, e todos poderão curtir com segurança”, destacou o secretário de Cultura, Turismo e Eventos, Bruno Lourenço.



Para garantir a segurança do evento, a cada dia terá um efetivo de 135 policiais militares, 35 guardas municipais, 100 agentes municipais de trânsito, 40 brigadistas e mais 120 seguranças de empresa privada. E uma equipe de 24 profissionais vai atuar no atendimento do posto médico, em ambos os dias.



Programação valoriza artistas locais



“Fechamos 2023 com o primeiro ano do novo calendário oficial de eventos, que também regulamentou e garantiu a inclusão de pelo menos 50% de artistas locais na programação artística e cultural dos eventos do município, como forma de valorização da produção cultural local. Não é só uma festa, é promoção de políticas públicas. É colocar nossos artistas no mesmo palco que nomes renomados como fizemos no aniversário e estamos fazendo no réveillon com Belo e Tiee. Vai ser uma festa linda”, comemorou o prefeito Renato Cozzolino.



Bruno reforça o feedback positivo da Lei.

“O retorno que temos recebido é de muita satisfação com o espaço garantido nos eventos da cidade. O mais importante para um artista é o espaço de exposição, pois talento eles têm de sobra, e em Magé nós oferecemos esse espaço privilegiado para apresentação para um grande público, no mesmo palco de artistas consagrados e eles estão se sentindo verdadeiramente valorizados pela cidade onde vivem”, reforça.



O público pode chegar cedo e com tranquilidade para a festa. O acesso tem revista para garantir a segurança de todos. A festa no sábado começa às 16h e o palco da Praia de Mauá vai ter Malu, Jeferson e Daniel, DJ Boka, DJ Caique Sheike, DJ Lippe, Bloco Afroreggae e o show principal com Belo. No domingo, o show da virada será com Tiee, mas a festa já começa às 17h, com Joana D’arc, Beth Fávaro, Pagode do Gui Netto, DJ Lethh, DJ, Cabelin No Beat e MC Biel PDR.



Serviço:

Réveillon na Praia de Mauá, Magé

30/12 às 16h - headline: Belo

31/12 às 17h - headline: Tiee