Magé e ICMbio orientam sobre macaco visto na cidadeDivulgação

Publicado 02/01/2024 18:15

Magé - Magé recebeu, nesta semana, a visita de um Bugio-Ruivo, uma espécie de primata nativo da Mata Atlântica, que consta em estado vulnerável na lista nacional de espécies ameaçadas de extinção. Muitos moradores de Fragoso relataram que se sentiram amedrontados com a presença do animal na área urbana, mas segundo a Secretaria de Meio Ambiente, ele é inofensivo.

“Na verdade, eles não estão invadindo a cidade, este é o território deles”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Carlos Henrique Lemos.



Para preservar e cuidar da fauna e flora da cidade, a Secretaria de Meio Ambiente, ICMbio e uma equipe do Refúgio de Vida Silvestre Estadual da Serra da Estrela, realizaram uma operação para entender o comportamento do animal em sair da floresta e ir para o ambiente urbano.



“O Bugio-Ruivo provavelmente está à procura de alimento. É importante não alimentá-lo, que assim voltará naturalmente para a mata. Ele emite vocalizações que servem de mecanismo para se organizar em grupos, não se assuste pois é um animal inofensivo” alerta o guarda do parque do Refúgio de Vida Silvestre Estadual da Serra da Estrela, Mario Vitor Janiques Olivetti.



A orientação é deixar que o animal siga seu trajeto sem interferência. Para maiores cuidados ao avistar o animal, não se aproxime, não faça barulho, não grite, não alimente ou capture. É crime ambiental matar e caçar animais silvestres, passível a detenção ou multa.