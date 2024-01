Magé vai oferecer 10% de desconto para quem pagar IPTU em cota única - Divulgação

Magé vai oferecer 10% de desconto para quem pagar IPTU em cota únicaDivulgação

Publicado 02/01/2024 18:10

Magé - A Prefeitura de Magé vai disponibilizar o carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para o ano corrente de 2024. O pagamento do tributo poderá ser efetuado de forma antecipada, com direito a um desconto de 10% para aqueles que quitarem o valor em cota única até o dia 28 de fevereiro.



Caso o contribuinte não possa quitar o imposto na cota única, eles podem optar pelo parcelamento. Vale ressaltar que o reajuste do IPTU foi baseado no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que registrou uma variação acumulada de 4,82% nos últimos 12 meses.



Para a emissão do boleto, os munícipes podem acessar o portal eletrônico da prefeitura (egov.mage.rj.gov.br), utilizar o atendimento virtual do Garrinchinha no site oficial (mage.rj.gov.br) ou entrar em contato via WhatsApp pelo número (21) 97151-3569. Os que preferirem atendimento presencial podem se dirigir a um dos cinco postos de arrecadação da Secretaria de Fazenda, abertos de segunda a sexta, das 9h às 17h, munidos de documentos pessoais, comprovante de residência e o número da inscrição municipal para realizar o parcelamento.



O prefeito Renato Cozzolino reforça a importância da arrecadação do IPTU para o desenvolvimento da cidade.

“O pagamento do IPTU, especialmente quando realizado com antecedência, é fundamental para que possamos manter e aprimorar os serviços essenciais de saúde, educação e infraestrutura em Magé”.



Endereços dos postos da Secretaria de Fazenda em todos os distritos:



1º distrito: Rua Dr. Domingos Bellize, 285 - Centro;



2º distrito: Avenida Othon Lins Bezerra de Melo, s/n - Santo Aleixo;



4º distrito: Rua Coronel Sérgio José do Amaral, 463 - Suruí;



5º distrito: Avenida Roberto Silveira, 737 - Praia do Anil, Mauá;



6º distrito: Gabinete do Povo, Avenida Caioaba, s/n - Piabetá