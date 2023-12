Magé abre as portas da 'Padaria do Povo' - Divulgação

Publicado 29/12/2023 21:02

Magé - Na última quinta-feira, dia 28, aconteceu a inauguração da Padaria do Povo no distrito de Suruí, em Magé. A iniciativa visa atender 200 famílias diariamente, com distribuição de senhas a partir das 7h. A operação da padaria conta com oito funcionários, incluindo padeiros, forneiros e ajudantes, e tem capacidade de produzir 2 mil pães diariamente, embalados em saquinhos com 10 unidades.

“Hoje é a última inauguração do ano. Passou um filme na cabeça de tanta coisa que fizemos. Faltou data para entregarmos o Hospital Municipal de Magé que, diga-se de passagem, está perfeito, pronto, com tomografia, centro cirúrgico, sala vermelha e CTI. Entregamos o Complexo de Saúde em Mauá e estamos reformando o 24 horas de Fragoso, que se tornará um hospital de referência para o 6º distrito. Também vamos realizar o sonho de recuperar o Hospital Nossa Senhora da Piedade, que será referência em traumatologia. Hoje, estar aqui em Suruí e inaugurar a Padaria do Povo me traz muita felicidade. Esse espaço vai matar a fome de muitas pessoas e será também uma escola, formando muitos padeiros. Tudo isso me deixa muito orgulhosa do bem que estamos proporcionando à população de Magé”, destacou a vice-prefeita Jamille Cozzolino.



A prioridade para a entrega será dada às primeiras 200 pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar e social. Cada família pode levar até dois membros e crianças a partir de 12 anos para pegar os pães.



A primeira-dama, Lara Torres, que é madrinha da Assistência Social, falou da sua felicidade de entregar a Padaria do Povo para os moradores de Suruí e disse que o governo municipal, com todo trabalho e dedicação, consolida o caminho certo das políticas públicas que foram implementadas até o momento.



“Mais uma promessa que é cumprida pelo governo municipal. Só tenho motivos para agradecer, estamos encerrando o ano, que foi de muito trabalho, dedicação, muito empenho, com a sensação de dever cumprido. Agradeço a todos os funcionários da Assistência Social e digo que meu coração tem um espaço dedicado a todos vocês. Eu me encontrei em poder ajudar e fazer a diferença na vida das pessoas, é muito gratificante. Estarei sempre ao lado de vocês para trabalhar as políticas públicas de assistência e levar a Padaria do Povo a todos os distritos", declarou a primeira-dama.



Além da distribuição, a Padaria do Povo oferecerá um curso de formação para padeiros, com o objetivo de fomentar a profissionalização e incrementar o emprego formal em Magé. O programa pretende formar 30 padeiros a cada trimestre e expandir para todos os distritos do município. A escolha de Suruí como ponto de partida foi pelo fato de seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) ser o mais baixo do município.



“Esse programa que dá segurança alimentar às pessoas é importantíssimo, pois além de ser um programa de empatia, vai formar futuros profissionais, vai capacitar muita gente e oferecer oportunidade de ampliar o mercado de trabalho e emprego em Magé. Como deputado tenho trabalhado para que os programas alimentares de assistência do Estado possam estar presentes na nossa cidade. Conseguimos o Cafezinho do Trabalhador, em Piabetá e Magé, temos aqui em Suruí o RJ Alimenta com 1500 refeições diárias. Em breve vamos oferecer o Cras Volante, que tem o objetivo de atender aquelas pessoas que não conseguem ir presencialmente até uma unidade. Temos investido muito no município com a parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado e trabalho como um elo entre esses poderes”.



A secretária de Assistência Social, Flávia Gomes, demonstrou toda satisfação e felicidade com a entrega da Padaria do Povo.

“Estou muito feliz por essa entrega, mais uma conquista que vai atender a população de Suruí, que por muito tempo não foi vista como deveria. Hoje estamos entregando uma ferramenta que vai distribuir 2.000 pães diariamente, que vai trabalhar pela segurança alimentar, a favor da garantia de direitos das pessoas. Agradecer a todos que com muita empatia, vão aplacar a fome de muita gente”, apontou a secretária.



Como representante do Poder Legislativo, o vereador Igor Fabiano enalteceu a entrega da Padaria do Povo.

“Muito feliz por estar alegre por ter uma inauguração em nosso quintal. Sei da luta diária do povo de Suruí, que sofreu muito com o descaso dos outros governos. Hoje a realidade é bem diferente. Estamos terminando o ano com chave de ouro e tenho certeza de que a Padaria do Povo vai ajudar muito as pessoas do 4º distrito. O governo municipal oferece esperança e com certeza, teremos muitas realizações para Suruí e para o município de Magé como um todo”.



População eufórica com a Padaria do Povo



A dona de casa e moradora de Suruí, Mônica Conceição, estava radiante com a possibilidade de ter diariamente um pão fresquinho dentro de casa.

“Agradeço muito à prefeitura por olhar para a gente. Fico muito feliz de saber que todo dia vou poder ter um pão gostoso para comer em casa. Isso é muito bom mesmo”, disse ela.



A moradora de Suruí, Marinete Silva, também estava muito contente com a chegada da Padaria do Povo. “Vai ser uma grande ajuda para todo mundo que mora aqui em Suruí, muita gente aqui precisa muito disso”, completou.