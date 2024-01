Magé sedia campanha estadual sobre conscientização da hanseníase - Divulgação

Magé sedia campanha estadual sobre conscientização da hanseníaseDivulgação

Publicado 07/01/2024 11:49

Duque de Caxias - O mês de janeiro é marcado mundialmente pela campanha anual de conscientização sobre os cuidados, prevenção e tratamento da hanseníase, doença infecciosa transmitida pela bactéria mycobacterium leprae, conhecida como bacilo de Hansen. A Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Gerência de Hanseníase de Magé, vem desenvolvendo ações estratégicas para redução da carga da hanseníase no Estado, levando em conta os contextos territoriais em situação de maior vulnerabilidade. Neste sentido, a campanha Janeiro Roxo será lançada oficialmente no dia 09, de 9h às 16h em parceria com a Associação das Comunidades Quilombolas (ACQUILERJ) e a Secretaria Municipal de Saúde de Magé na comunidade quilombola de Bongaba, situada na Estrada Ilê Ifé, SN.



Segundo a Gerência de Hanseníase SES/RJ, entendendo que a sensibilização e a educação da população são importantes estratégias de disseminação da informação para a quebra do estigma e discriminação e no sentido de avançar no enfrentamento à doença, a ideia é incentivar os municípios a realizarem atividades durante todo o mês de janeiro na busca ativa de casos novos para o rastreio através da suspeição diagnóstica, da prevenção de incapacidade, da busca ativa de faltosos por meio de Campanhas Educativas em Saúde sobre a hanseníase.



A cor definida para pontuar as campanhas educativas sobre a doença e para a iluminação de monumentos públicos ou de visibilidade local é o “Roxo – Medium Purple”, com a identificação de nº 49 da Grade de Cores (tabela de gelatinas em anexo).



Programação:



- 9:00 - Lançamento oficial da campanha – Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Associação das Comunidades Quilombolas ;

- 9:30 - Aula Magna – Hanseníase: Como eliminar a doença e cuidar das pessoas – FIOCRUZ;

- 10: 00 - Promoção da Saúde / Teatro Bacurau – MORHAN – Movimento das pessoas atingidas pela hanseníase;

- 11:00 – Início atendimento à população/exame dermatoneurológico – Treinamento em serviço;

- 12:30 - Intervalo almoço;

- 14:00 – Atendimento população;

- 17:00 – Encerramento.



Janeiro Roxo

Embora curável, a hanseníase aparece de maneira endêmica em diversas regiões do mundo, inclusive no Brasil. Sua transmissão ocorre pelo contato direto pessoa a pessoa, e é facilitada pelo convívio de doentes não tratados com outros indivíduos. Desse modo, foi instruído pelo Ministério da Saúde o janeiro Roxo, tendo como marco, a campanha Nacional de Combate e Prevenção da Hanseníase, instituída pela Lei federal nº 12.135/2.009.



Tratamento

O objetivo principal do tratamento da hanseníase é a cura da infecção através da antibioticoterapia e a prevenção das incapacidades por meio da detecção precoce de casos. É muito importante que o cidadão busque o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde para o diagnóstico precoce e tratamento da doença quando apresentar os sinais e sintomas da doença. No Paraná o atendimento especializado, quando há necessidade de encaminhamento da APS, acontece no Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná, em Piraquara, Região Metropolitana de Curitiba.



Confira os sintomas mais comuns:



- Manchas com perda ou alteração de sensibilidade para calor, dor ou tato;

- Formigamentos, agulhadas, câimbras ou dormência em membros inferiores ou superiores;

- Diminuição da força muscular, dificuldade para pegar ou segurar objetos, ou manter calçados abertos nos pés;

- Nervos engrossados e doloridos, feridas difíceis de curar, principalmente em pés e mãos;

- Áreas da pele muito ressecadas, que não suam, com queda de pelos (especialmente nas sobrancelhas), caroços pelo corpo;

- Coceira ou irritação nos olhos;

- Entupimento, sangramento ou ferida no nariz.