Magé promove curso de extensão rural em produção de alimentosDivulgação

Publicado 09/01/2024 20:13

Magé - Os futuros agricultores da cidade iniciaram o ano com novos aprendizados. Durante oitos dias, 15 estudantes do Centro de Ensino Integrado Agroecológico Barão Langsdorff vão participar do Curso de Treinamento e Extensão Rural em Produção de Alimentos’, organizado pela Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Agricultura Sustentável e Defesa dos Animais, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

O preparatório para o mercado de trabalho rural dos futuros técnicos agropecuários está sendo realizado no Centro de Produção de Alimentos e Propagação de Mudas e Sementes Melhoradas (CEPAM), localizado no Rio do Ouro.

O secretário de Agricultura Sustentável e Defesa dos Animais, Arthur Cozzolino, declarou a importância do projeto para os estudantes mageenses.

“O futuro da agricultura está nas mãos dos jovens e eles dependem das nossas ações positivas para desenvolverem suas potencialidades”, afirmou.

Para o subsecretário de Agricultura Sustentável e Defesa dos Animais, Luís Gustavo Ramos, o preparatório terá grande impacto na carreira profissional dos jovens.

“O projeto tem como objetivo potencializar as práticas dos alunos através do espaço do CEPAM, que é bem amplo e completo. Dessa forma, esses estudantes terão excelentes experiências para o currículo e mercado de trabalho”, informou.

Empolgados, os alunos aprovaram a iniciativa.

“O curso ajuda bastante na nossa evolução e na conscientização do meio ambiente por completo. E com esse projeto a gente consegue ter uma maior visão sobre o mercado de trabalho, além das práticas na zootecnia e agronomia”, disse a estudante, Ana Carolina Rabello.

“Achei muito interessante esse projeto porque é uma forma nova de absorver conhecimento. E acho muito bacana porque conseguimos praticar diversos métodos”, explicou o estudante, João Gabriel Tompsom.

Programação

No primeiro dia de curso, a conselheira federal técnica agrícola, Camila Berclaz iniciou as aulas debatendo sobre “atribuições profissionais do técnico agrícola’. Em seguida, o professor do Colégio Técnico da Universidade Rural do Rio de Janeiro, Thiago Dias explicou sobre a ‘importância da formação profissional do técnico agrícola’.

Na parte da tarde, Ricardo Alves abordou sobre o ‘técnico agrícola na promoção de políticas públicas para a agricultura familiar’. Para finalizar o dia, os engenheiros agrônomos Luís Gustavo e Melissa Porto debateram sobre as ‘diretrizes e orientações para realização do estágio; e escolha dos temas para seminário’.