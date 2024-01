Defesa Civil de Magé - Gilson da Costa Jr/Divulgação

Publicado 15/01/2024 06:21

Magé - A Prefeitura de Magé está disponibilizando 11 pontos de apoio distribuídos nos seis distritos como consequência do grande volume de chuva que atingiu a cidade no fim de semana. Veja abaixo:



E.M. Desembargador Oswaldo Portella - Rua Idalina Monteiro, 65 - Magé

E.M. Comendador Délio Pereira Sampaio - Estrada do Contorno, s/nº - Barbuda

Ginásio Poliesportivo Natalia Barreiros - Rua Mário Marra, s/nº - BNH de Magé

E.M. Francisco Rondinelli - Rua Itambi, s/nº - Jardim Esmeralda

E.M. Celso Goulart - Rua Dilermano Reis, s/nº - Rio do Ouro

E.M. Ophélia Ribeiro Martins - Av. Isabel de Paula, 124 - Suruí

E.M. Padre Gilmar - Av. Roberto Silveira, s/nº - Praia Imperador, Mauá

E.M. Profª Geralda Alves da Silva - Rua Guarani, 197 - Piabetá

E.M. Denise Malinosky - Rua Nossa Senhora da Guia, 127 - Piabetá

Ginásio Poliesportivo Dejair Corrêa - Rua C, Lote 11 Quadra 21 - Fragoso

Ginásio Poliesportivo Renato Medeiros - Estrada do Goiabal, s/nº - Fragoso

A cidade da Baixada Fluminense registrou pontos de alagamento na Figueira, em Mauá e um ponto de deslizamento no Jardim São Paulo, local mais conhecido como Buraco da Onça, mas ninguém se feriu.



A Prefeitura de Magé instalou um gabinete de crise em alerta, equipamentos a postos para o caso de desobstrução de vias, os pontos de apoio estão preparados para receber as famílias em caso de emergência, as equipes da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos têm um plantão de acompanhamento e a Central de Monitoramento está acompanhando os alertas do Cemaden e dos instrumentos de alertas de rios e do clima.



Os registros pluviométricos ultrapassaram a marca dos 100 mm em 24h, em bairros como Mauá com 113,96mm, Jardim Nazareno com 103,05mm e em Pau Grande com 77,53mm e, devido à previsão de mais chuva nas próximas horas, a cidade entrou em estágio de alerta.



A Defesa Civil também acionou os blocos de sirenes na área da Alameda Renatinho quando atingiu o acumulado de 100mm. A Prefeitura pede que os moradores fiquem atentos aos alertas enviados através do SMS ou por mensagens sonoras nos blocos de sirenes instalados nos distritos e que alertam a população para os riscos de desabamentos e alagamentos.



Em caso de emergência nas áreas consideradas de risco a população deve buscar um local seguro e ligar imediatamente para os telefone (21)2317-0215.