Magé empossa novos conselheiros tutelares

Magé empossa novos conselheiros tutelaresDivulgação

Publicado 13/01/2024 12:23

Magé - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) juntamente com a Prefeitura de Magé, realizaram, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos a cerimônia de posse do Conselho Tutelar para o novo mandado 2024-2027.



Ao todo, dez conselheiros foram escolhidos pela população. Cinco conselheiros atuarão no Conselho Tutelar I e outros cinco ficarão no Conselho Tutelar II. Durante a cerimônia, também foram empossados os suplentes.



A presidente do CMDCA, Ana Beatriz Bernardes Nunes, falou sobre a importância do órgão.

“O Conselho Tutelar é responsável por garantir a defesa, e ainda é guardião do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, entendemos que é o principal órgão no Brasil responsável por garantir que nenhuma criança tenha seus direitos violados”, afirmou.

O prefeito Renato Cozzolino destacou a missão do Conselho em seu discurso na cerimônia. destacou a missão do Conselho em seu discurso na cerimônia.

“Hoje é um dia muito importante para os conselheiros que estão sendo empossados para essa tarefa árdua e tão necessária. Tenho certeza que com a mesma determinação que eles conseguiram ser eleitos, eles vão trabalhar diariamente para zelar por nossas crianças e adolescentes”, disse.



Para a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes, a união do CMDCA com a Prefeitura de Magé está garantindo os direitos das crianças.

“O nosso governo tem sido muito parceiro na promoção e na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, é um dia de celebração de uma parceria importantíssima para que as nossas crianças tenham seus direitos certificados”, contou.



A primeira dama, Lara Torres, também marcou presença e comemorou as conquistas da Prefeitura de Magé juntamente com o CMDCA.

“É com muita alegria que estamos aqui hoje nessa cerimônia de grande importância para a garantia de direitos das crianças. E celebramos também o aumento que a gestão atual garantiu para os conselheiros tutelares. De fato, é uma grande conquista”, comemorou.



Emocionado, o conselheiro tutelar, Lucas de Araujo comemorou o primeiro mandato.

“Estou muito feliz e emocionado porque lutei muito para estar aqui. E agora, tenho uma grande missão que é lutar pelos direitos e pela vida das crianças e adolescentes da nossa cidade”, disse.



Saibam onde estão localizados:

– Conselho Tutelar I está localizado na Rua Dr. Domingos Belizze, nº 241. Para contato, basta ligar: (21)2317-0241.

– Conselho Tutelar II está localizado na Rua Mário de Brito, nº 128. Para contato, basta ligar: (21) 2317-0242.



Conselheiros Eleitos Titulares:

1 – Alcinete Souza de Azevedo

2 – Janaína Elias

3 – Andrea Meirelles

4 – Lucas de Araujo

5 - Milton Conselheiro

6– Simone Sardinha

7 – Laienne Mariane Ferreira Rodrigues

8 – Clara Alves de Souza Pereira

9– Rosemari Bernardo de Oliveira Rodrigues

10 – Sarah Fontoura



1 – Silvino da Costa Ferreira

2- Rosa Maria Xavier da Silva

3 – Alexandre Gaspar Ferreira

4 – Waldiceia Lima do Nascimento Santana

5 – Renata Torreira Valle

6 – Amélia de Souza Silva

7 – Flaviane Matias da Silva Eduardo

8 – Tiago Monteiro Medeiros

9 – Marilene Benevides

10 – Paulo Roberto dos Santos Francisco