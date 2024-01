Matrículas abertas para pré-militar em Magé - Divulgação

Publicado 19/01/2024 21:19

Magé - Os alunos da rede municipal de ensino mageense que sonham em ingressar no colégio militar já podem se inscrever no curso preparatório oferecido gratuitamente pela Prefeitura de Magé. Com capacitação teórica, psicológica e física, o Pré-Militar é voltado para alunos da rede pública que estão cursando o 8º e 9º anos do Ensino Fundamental na rede municipal. As matrículas podem ser realizadas até o dia 20 de fevereiro nos polos do projeto de 9h às 17h.

Para 2024 são 450 vagas em seis polos de ensino e as aulas serão ofertadas aos sábados. Para se inscrever, o aluno deve levar ao polo desejado os seguintes documentos: certidão de nascimento, RG e CPF, comprovante de residência, 2 fotos 3x4 recentes, comprovante de vacinação e histórico escolar ou declaração atualizada.

As aulas serão realizadas nas seguintes unidades escolares: E.M. Com. Délio Pereira Sampaio (1º distrito), E.M. Profª Ruth Taldo França (2º distrito), E.M. Profª Ophélia Ribeiro Martins (4º distrito), E.M. Paulo Freire (5º distrito), E.M. Geralda Izaura Ferreira Telles (6º distrito), E.M. Prof. Daniel Soares Silva (6º distrito) e E.M. Ver. Geraldo Ângelo (6º distrito).