Magé faz participação histórica na conferência estadual de cultura

Publicado 31/01/2024 21:07

Magé - Com 16 representantes do setor cultural, Magé fez história com a maior delegação da Baixada e uma das maiores entre os 92 municípios do Rio de Janeiro na etapa final da Conferência Estadual de Cultura realizada na última semana.

Com mais de 600 participantes que discutiram sobre o tema ‘Democracia e Direito à Cultura’, uma das propostas de Magé está entre as propostas compiladas do Rio para a Nacional, sobre a construção e fortalecimento do mapa cultural do estado, com inclusão das referências municipais de forma interativa, explicativa e acessível fortalecendo a cultura do estado.



“Eu destaco a grande capacidade de representação da nossa delegação, que fez inclusive com que a gente conseguisse estabelecer um diálogo. Dos 60 delegados que irão da conferência estadual representar o Estado na conferência nacional, duas vagas são de Magé”, comemorou o secretário de Cultura, Turismo e Eventos, Bruno Lourenço.



“É uma oportunidade única, sinceramente! Estar participando de uma conferência onde se pode dialogar, aprender e interagir com outras realidades e outras lutas, em prol da cultura, através de outros fazedores de cultura e agentes culturais. Tudo isso foi incrível. Além disso ter a oportunidade de presidir a mesa das eleições territoriais da Baixada e ver em cada fazedor de cultura a vontade de fazer seu município ser representado na Nacional foi sem palavras, muito trabalhoso, mas um momento único e muito gratificante”, descreveu Dylan que é do 1° distrito de Magé e atua em patrimônio material.



Na análise do secretário, essa participação ativa dos fazedores de cultura são reflexo da abertura que a gestão municipal tem proporcionado ao setor:



— É um momento de muitas convergências, de estruturação da Secretaria [Municipal de Cultura, Turismo e Eventos] e das políticas culturais do município e da retomada da discussão de políticas culturais no Brasil inteiro. E nesse processo Magé esteve presente, com nossa delegação formada por muita diversidade que chegou lá com companheiros preparados para debater as questões de diversidade gênero, as questões dos povos tradicionais, da cultura tradicional, a questão do meio ambiente, da sustentabilidade, da cultura afro presente na cidade por meio dos quilombos. Então representou, de fato, a nossa diversidade e a nossa história, analisou Bruno.



Sob o ponto de vista do fazedor de cultura, o município teve avanços com um novo tratamento para este setor.



