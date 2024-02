Milhares de profissionais da rede de ensino de Magé passam por qualificação - Divulgação

Milhares de profissionais da rede de ensino de Magé passam por qualificaçãoDivulgação

Publicado 02/02/2024 20:22

Magé - Nas duas últimas semanas de janeiro os profissionais da rede municipal de ensino de Magé participaram da primeira etapa do Programa de Formação Continuada 2024 para qualificação do atendimento aos alunos durante o ano letivo. A formação contou com a presença de mais de 1.800 profissionais de diversas áreas de atuação.



“É uma alegria enorme poder investir nos nossos profissionais. Qualificá-los faz parte do nosso movimento de uma Educação que preza por qualidade e pela boa capacitação do funcionário para exercer sua função. A formação continuada precisa ser permanente, por isso criamos esse programa para todos os profissionais que atuam na unidade escolar”, explicou a secretária de Educação, Sandra Ramaldo.



Durante a capacitação para gestores das unidades escolares, o prefeito Renato Cozzolino anunciou novidades para o ano letivo de 2024 na rede municipal de ensino.

Milhares de profissionais da rede de ensino de Magé passam por qualificação Divulgação

“Logo em fevereiro vamos entregar os kits escolares para nossos alunos e distribuindo capas de chuvas e guarda-chuvas. Vamos instalar os quadros interativos nas escolas e climatizar todas as salas de aula, além de entregar o tão sonhado tablet para nossas crianças”, disse.



O Programa de Formação Continuada contou com a participação de servidores de diversas áreas de atuação da rede de ensino. Foram qualificados motoristas e monitores do transporte escolar, diretores escolares e diretores adjuntos, auxiliares de serviços gerais, vigias e porteiros, e merendeiros.



“É importante realizarmos essa capacitação para poder ofertar um melhor serviço para nossos alunos. No caso das merendeiras, oferecer uma merenda de qualidade e uma alimentação segura e livre de contaminação. Abordamos a importância da higienização e armazenamento dos alimentos e os riscos biológicos, físicos e químicos relacionados ao preparo do alimento”, explicou a nutricionista Bruna Silveira.



A diretora da E.M. Waldair José do Amaral, Lucilene Felix, falou sobre a participação no Programa de Formação Continuada.

“Estarmos recebendo essa capacitação é de grande importância para nós que somos gestores, para podermos atender melhor o nosso público e levarmos esse conhecimento para nossa unidade escolar. Nossa expectativa para esse ano letivo é de muito sucesso”, salientou.