Magé realiza formação continuada para mais de 2 mil professoresGilson da Costa Jr./Divulgação

Publicado 05/02/2024 17:50

Magé - O início do ano letivo na Rede Municipal de Ensino começou a todo vapor. Mais de 2.200 professores marcaram presença no Programa de Formação Continuada 2024, na quadra Jesus Maria José, em Pau Grande.



O evento contou com a presença dos palestrantes Leila Navarro e Professor Daltro Monteiro, além das atrações musicais Aimê Braz e Jorge Vercilo, no encerramento.



Nas duas últimas semanas de janeiro, os profissionais da rede municipal de ensino de Magé participaram da primeira etapa do Programa de Formação Continuada 2024 para qualificação do atendimento aos alunos durante o ano letivo.



O prefeito Renato Cozzolino contou as novidades na Educação para esse ano.

“Esse ano será um ano de muitas bençãos nas nossas vidas, construiremos novas unidades educacionais, escolas modernas, salas climatizadas em 110 unidades que já temos. Fico muito feliz com todas as novidades que estão vindo!”, afirmou.



A vice-prefeita Jamille Cozzolino celebrou a entrega da creche berçário.

“A gente sabe a necessidade dos pais que não tem com quem deixar os filhos, e tivemos muita cautela para construir essa unidade. Não são muitas vagas, mas é apenas o primeiro projeto. Temos certeza que iremos aumentar mais. E esse evento é um marco do início do ano letivo”, contou.



Para a secretária de Educação, Sandra Ramaldo essa semana de encontros com os profissionais da educação tem grande impacto para o início do ano.

“É com muita alegria que estamos encerrando o programa aqui hoje. Estamos no caminho certo na Educação no nosso município, e já tivemos grandes conquistas.



O depurado estadual Vinicius Cozzolino também marcou presença no evento.

“Tem sido verdadeiramente uma honra poder fazer a ponte entre o município e o estado. E eu, como deputado, estou propondo e aprovando importantes leis, além de trazer verbas para a nossa cidade. Estou muito grato ainda por trazer tecnologia para as salas de aula”, afirmou.



Os educadores declararam a importância do Programa:



“Nós professores temos o costume de dizer que precisamos estar sempre em formação. E hoje estamos aqui em uma troca de saberes acrescenta muito e nos dá um gás para encararmos o ano letivo”, afirmou o professor da E.M. Geralda Alves da Silva, André Pires.



“Iniciar o ano com um gás desse, com uma formação continuada é muito maravilhoso. Temos a expectativa de um ano de 2024 abençoado, com novos sonhos, novas realizações” disse a professora da Escola Paroquial Nossa Senhora da Conceição, Ianae Vivas.



“Acho muito importante essa formação continuada porque tivemos a oportunidade de aprender coisas novas. Ou seja, acrescentou ainda mais no nosso conhecimento”, contou a professora da Creche Municipal Ophélia Ribeiro, Ketlin dos Santos.