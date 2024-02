Alerj se destacou entre todos os parlamentos estaduais - Octacílio Barbosa / Divulgação

Publicado 08/02/2024 17:23 | Atualizado 08/02/2024 17:37

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) se destacou no ranking da Social Media Gov, que avaliou as instituições públicas com mais interações nas redes sociais no ano de 2023. Entre os parlamentos estaduais, a Alerj ficou em 1º lugar.

Em 2023, primeiro ano de gestão do presidente Rodrigo Bacellar, a Alerj implementou uma série de medidas para modernizar e fortalecer as ações nas redes sociais. "É um trabalho em conjunto, somando a grande produção dos parlamentares no ano de 2023, a visão do presidente Bacellar e uma equipe muito talentosa da comunicação. Avançamos muito em 2023 e vamos ter grandes inovações em 2024", disse Alexandre Bastos, diretor de Comunicação da Alerj.

A Alerj, agora, vai lançar seu novo site. "Vamos ter um portal mais moderno, interativo e inclusivo, facilitando e ampliando a participação da população", afirmou o diretor.