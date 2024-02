Serão disponibilizados nove reboques para desobstrução de vias, 45 motocicletas e 20 veículos operacionais - Cleber Mendes/Agência O Dia

Serão disponibilizados nove reboques para desobstrução de vias, 45 motocicletas e 20 veículos operacionaisCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 08/02/2024 17:01 | Atualizado 08/02/2024 17:41

Rio - Com o carnaval se aproximando, a Prefeitura do Rio divulgou o esquema especial de trânsito para a Marques de Sapucaí e seu entorno. Desde quarta-feira (7), a CET-Rio disponibilizou 250 operadores de trânsito por dia, entre agentes do órgão, da Guarda Municipal e apoiadores de tráfego, que trabalharão a favor da segurança viária, mantendo a fluidez do trânsito, coibindo o estacionamento irregular, ordenando os cruzamentos, orientando motoristas e efetuando os bloqueios viários necessários. Serão disponibilizados nove reboques para desobstrução de vias, 45 motocicletas e 20 veículos operacionais.



No reforço às orientações aos motoristas e pedestres, também estão sendo utilizados 36 painéis de mensagens variáveis entre fixos e móveis que informarão sobre os horários dos diversos fechamentos e sobre as condições do tráfego. E, diretamente do Centro de Operações Rio (COR), técnicos da CET-Rio irão monitorar integralmente a movimentação do trânsito por meio das câmeras para que, se necessário, sejam feitos ajustes na programação semafórica a fim de garantir as boas condições viárias. Apenas no entorno da Marquês de Sapucaí serão 90 câmeras.



Deslocamentos de carros alegóricos

Na madrugada desta quinta-feira (8), ocorreu o deslocamento dos carros alegóricos de uma agremiação localizada no Caju.



Na madrugada de sexta-feira (9), ocorrerão os deslocamentos dos carros alegóricos de oito agremiações localizados em diversos bairros do Rio, com as interdições iniciando às 21h para a retirada das alegorias dos barracões localizados em São Cristóvão, Santo Cristo, Centro e Estácio. A estimativa é que a movimentação aconteça a partir da meia-noite e meia, com o objetivo de minimizar os impactos à Rodoviária do Rio.



Por conta do fluxo intenso de saída da cidade para o feriado, são esperados importantes reflexos à fluidez viária no entorno da Rodoviária do Rio durante a passagem dos carros alegóricos. Portanto, aos condutores, é sugerido evitar a região. Pessoas com viagens marcadas deverão antecipar a chegada ao Terminal Rodoviário.



Desfile das escolas do Grupo 'Série Ouro' (Sexta-feira)

A partir da meia-noite desta quinta para sexta-feira, será fechada a Avenida Presidente Vargas, pista central, sentido Praça da Bandeira, entre a agulha de acesso para a pista lateral, após a Avenida Passos, próxima ao prédio da Embratel e o acesso para a pista central após passarela do Metrô Cidade Nova para a chegada dos carros alegóricos, onde ficarão retidos aguardando movimentação. Serão também interditadas a Avenida Oscar Niemeyer, Rua Arlindo Rodrigues, Avenida Venezuela e a Avenida Rio Branco.



A partir das 11h, será fechada a Avenida Presidente Vargas, pista central, sentido Candelária, entre o primeiro entroncamento de acesso a pista lateral, antes da passarela do Metrô Cidade Nova, e a Rua Visconde da Gávea, para reposicionamento dos carros alegóricos. Esta ação deverá ser efetuada até às 15h. Serão interditados, também, trechos da Rua Afonso Cavalcanti e da Rua Benedito Hipólito para a preparação do Sambódromo.

Caso necessário, dependendo das condições de fluidez local, o tráfego de veículos procedentes da Praça da Bandeira poderá ser desviado para a Rua Afonso Cavalcanti, ocasião onde será invertido o sentido viário da Rua Amoroso Lima. Às 15h, serão interditadas as demais vias do entorno imediato do Sambódromo para conclusão dos preparativos do desfile. Nesse horário ocorrerá também a liberação da pista central da Avenida Presidente Vargas, no sentido Praça da Bandeira. O objetivo é oferecer escoamento do trânsito da área central.



Às 17h, será interditado o acesso à Avenida Presidente Vargas, a partir da Avenida Francisco Bicalho e da Praça da Bandeira, assim como a Avenida Presidente Vargas, pista lateral no sentido Candelária, até a Praça da República. Nesse horário, as demais vias do entorno ao Sambódromo também serão fechadas, entre elas o restante da Rua Afonso Cavalcanti e a Rua de Santana.

O trânsito no sentido Centro será desviado para a Avenida Paulo de Frontin e posteriormente para a Rua Itapiru (veículos procedentes da Avenida Francisco Bicalho) ou Rua Haddock Lobo (para os veículos procedentes da Praça da Bandeira). Será fechado, ainda, o acesso para a Avenida Paulo de Frontin (sob o viaduto), no sentido Centro, e o trânsito desviado para a Rua Santa Alexandrina.



Os retornos existentes na Avenida Paulo de Frontin, na altura da Cidade Nova, também estarão fechados. Desta forma, os motoristas em direção ao Centro deverão seguir até a altura da Rua do Bispo, onde irão virar à esquerda na Praça Condessa Paulo de Frontin, em direção à Rua da Estrela.

Em nota a CET-Rio destacou que este é o momento mais crítico da operação de trânsito em razão da grande quantidade de vias interditadas na região central da cidade juntamente a intensa movimentação de saída para o feriado. Com isso, a recomendação é dar prioridade ao uso do transporte público nos deslocamentos, preferencialmente trem e metrô, por serem transportes de alta capacidade que não sofrem os impactos viários. São esperados impactos significativos no trânsito no entorno da região e adjacências da Rodoviária do Rio e nos principais corredores de chegada e saída da cidade. Às 19h30, serão interditadas a Rua Frei Caneca e a Avenida Trinta e Um de Março.



Desfile das escolas do Grupo 'Sério Ouro' (Sábado)

A partir da meia-noite de sábado (10), para a chegada dos carros alegóricos, a pista central da Avenida Presidente Vargas, sentido Praça da Bandeira, será novamente interditada para o tráfego de veículos, no trecho entre Avenida Passos e a última agulha de acesso da pista lateral para a central. Para permitir o deslocamento das alegorias, ocorrerão interdições também na Região Portuária.

O Túnel Rio 450 e a Via Binário do Porto, sentido Rodoviária, serão interditados às 21h, enquanto a Rua Oscar Niemeyer, Rua Arlindo Rodrigues, Avenida Venezuela e Avenida Rio Branco, fecharão à meia-noite e meia. Para garantir o acesso ao Centro após o desfile de sexta-feira (9), às 7h30 de sábado (10) será reaberta a pista central da Avenida Presidente Vargas, assim como a Rua Frei Caneca e a Avenida Trinta e Um de Março, vias que só voltarão a ser fechadas, respectivamente, às 13h, 17h e 19h para viabilizar os desfiles do 2º dia da Série Ouro.



É importante destacar que, durante a manhã de sábado (10), haverá também movimentação de carros alegóricos em direção aos barracões situados no Centro, Estácio, Santo Cristo e Caju, com diversas interdições viárias no Centro e na Região Portuária, além da realização do Megabloco Cordão da Bola Preta, entre a Rua Primeiro de Março e a Avenida Presidente Antônio Carlos.

Neste período é recomendado dar prioridade à utilização dos trens da Supervia e o Metrô, já que esses modos de transporte são de alta capacidade e não são diretamente impactados por fechamentos viários. Quem estiver com viagem marcada na Rodoviária do Rio, Píer Mauá ou Aeroportos Santos Dumont e Internacional, a sugestão é a antecipação do deslocamento.

Ao longo da tarde de sábado (10) haverá movimentação de carros alegóricos com destino ao Caju, o que demandará a interdição de trechos da Avenida Brasil e, durante o percurso pela Região Portuária, outras vias também serão interditadas para passagem do comboio dos carros alegóricos.



Desfile das escolas do Grupo 'Especial' (Domingo e Segunda-feira)

A partir da noite de sábado, todas as interdições efetuadas para o desfile do Grupo da Série Ouro serão mantidas, exceto as da Rua Frei Caneca e do Viaduto 31 de Março, que serão reabertas ao tráfego às 9h da manhã, no domingo (11) e na segunda-feira (12), vias que voltarão a ser fechadas novamente às 19h de cada dia.



Na Região Portuária, a Avenida Oscar Niemeyer, Rua Arlindo Rodrigues, Avenida Venezuela e a Avenida Rio Branco serão interditadas às 22h para deslocamento dos carros alegóricos do Grupo 'Especial', interdição que irá até o meio-dia de terça-feira (13). Desta forma, o acesso ao Píer Mauá irá ocorrer exclusivamente pela mão dupla implantada na Rua Camerino, acesso restrito aos moradores e aos veículos de turismo. Durante a manhã de domingo (11), será a vez da movimentação de retorno dos carros alegóricos em direção a Região Portuária e ao Caju, que irá utilizar as mesmas interdições realizadas durante a chegada das alegorias do Grupo Especial. Vale lembrar que diversos blocos estão programados para desfilar no Centro no domingo e na segunda-feira.



Desfile das escola mirins (Terça-feira)

Às 9h, haverá a liberação ao tráfego da Rua de Santana e da pista central da Avenida Presidente Vargas em direção à Praça da Bandeira, assim como da Rua Frei Caneca e do Viaduto 31 de Março, interdições estas que não se repetirão durante a noite.



Uma parte das vias da Cidade Nova também será reaberta ao tráfego às 9h. Mas às 16h, as ruas serão novamente interditadas para a realização dos desfiles do Grupo das Escolas Mirins.

As interdições para o desfile devem permanecer até às 5h de quarta-feira (14), horário de liberação das vias ao tráfego. Nos dias de Carnaval, durante as intervenções da CET-Rio aos eventos dos desfiles no Sambódromo, a Área de Lazer da Praça da Cruz Vermelha e o estacionamento da Avenida Presidente Vargas para o comércio da SAARA, estarão suspensos.



Desfile das escolas campeãs (Sábado)

Na noite de sexta-feira (16) e durante a madrugada de sábado (17), ocorrerão os deslocamentos dos carros alegóricos das Escolas Campeãs do Grupo Especial do Carnaval 2024 para a Avenida Presidente Vargas. A movimentação está programada para ocorrer a partir das 22h, com as interdições a partir dás 17h.



Interdições programadas

• A partir das 17h:

- Rua Rivadávia Corrêa, entre a Rua da Gamboa e a Avenida Binário do Porto;

• A partir das 22h:

– Avenida Binário do Porto, ambas as pistas, no trecho entre a Avenida Professor Pereira Reis e a Avenida Venezuela;

– Avenida Venezuela, em toda a extensão;

– Praça Mauá, ambos os sentidos, toda a extensão;

– Avenida Rio Branco, entre a Praça Mauá e a Avenida Presidente Vargas;

– Túnel Rio 450;

– Via B4, toda a extensão;

– Avenida Rodrigues Alves, via lateral no sentido Centro, adjacente às edificações e em toda a extensão;

– Alça de descida do Viaduto do Gasômetro para a Avenida Binário do Porto;

– Rua Acre, toda a extensão;

– Rua Mayrink Veiga, toda a extensão.



São esperados reflexos à fluidez viária no entorno da Rodoviária do Rio durante o deslocamento dos carros alegóricos, em razão das interdições da Rodrigues Alves em direção à Avenida Binário do Porto, portanto, é recomendado ser evitada a região neste período. Pessoas com viagens marcadas deverão antecipar a chegada ao Terminal Rodoviário.



A partir da meia-noite de sábado (17), ocorrerá interdição da Avenida Presidente Vargas para o posicionamento dos carros alegóricos e do entorno imediato do Sambódromo para preparação do Desfile das Campeãs, como por exemplo, Rua Benedito Hipólito, Rua Presidente Barroso, Rua Júlio do Carmo e Travessa Pedregais.



Às 14h, haverá o bloqueio dos principais acessos à Avenida Presidente Vargas pela Avenida Francisco Bicalho, pelo Viaduto Freyssinet (viaduto Paulo de Frontin) e pela Praça da Bandeira. Será efetuado, também, o desvio do fluxo de veículos da Avenida Paulo de Frontin para a Rua Aristides Lobo, assim como, ampliada a área de interdição no entorno do Sambódromo com a restrição do tráfego pela Avenida Salvador de Sá, Rua Hélio Beltrão, Rua de Santana, Rua Marquês de Pombal e em diversas outras vias da Cidade Nova.



Às 19h, ocorrerá a última etapa de interdições, com a restrição do fluxo de veículos na Rua Frei Caneca, Viaduto Trinta e Um de Março, sentido Laranjeiras, vias do Catumbi e próximas da Praça da República. A estimativa é que todos os bloqueios tenham duração até ao meio-dia de domingo (18), quando todas as vias serão liberadas. O estacionamento da Avenida Presidente Vargas para o comércio da SAARA não irá funcionar durante as intervenções do trânsito ao desfile das Campeãs no Sambódromo.

Alternativas de circulação no período de Carnaval

• Os veículos vindos da Avenida Francisco Bicalho, sentido Centro, deverão seguir pela Avenida Paulo de Frontin, Praça Condessa Paulo de Frontin, Rua Estrela e Rua Itapiru até o acesso ao Túnel Martim de Sá.



• Os veículos vindos da Praça da Bandeira, sentido Centro, deverão acessar a Rua do Matoso, Rua Haddock Lobo, Avenida Paulo de Frontin, Rua Estrela, Rua Itapiru e, sob a saída do Túnel Santa Bárbara, seguir pelo Túnel Martim de Sá até a Rua Riachuelo.



• Os veículos vindos da Avenida Brasil e da Ponte Rio-Niterói, com destino ao Centro e Zona Sul, deverão utilizar o Túnel Marcello Alencar, exceto durante as madrugadas quando houver deslocamento dos carros alegóricos.



• Os veículos vindos da Praça da Bandeira, sentido Centro ou Botafogo, pelo Túnel Santa Bárbara, deverão seguir a Rua do Matoso, Rua Haddock Lobo, Avenida Paulo de Frontin, Praça Condessa Paulo de Frontin, Rua Estrela, Rua Itapiru, Rua Dr. Agra e Túnel Martim de Sá, para o Centro. Para Botafogo, deverá seguir o mesmo trajeto até a Rua Dr. Agra e pegar o retorno para acesso ao Túnel Santa Bárbara.



Proibição de estacionamento

Para preservar a circulação de saída dos carros alegóricos e pedestres, além dos locais onde já existe regulamentação de proibição, o estacionamento no entorno do Sambódromo estará proibido, da seguinte forma:



A partir das 6h da sexta-feira, dia 09 até às 10h de quarta-feira (14), e no desfile das campeãs, das 6h de sábado, 17 até às 12h de domingo (18), nas vias internas aos bloqueios e nas principais ruas e avenidas da região central:

• Rua Santa Alexandrina, entre Praça Santa Alexandrina e a Rua Estrela, em ambos os lados da via;

• Praça Condessa Paulo de Frontin, todas as extremidades;

• Rua Aristides Lobo, no trecho entre a Praça Condessa Paulo Frontin e Rua Campos da Paz, em ambos os lados da via;

• Rua Aristides Lobo, no trecho entre a Rua Campos da Paz e a Rua Ambiré Cavalcanti, em ambos os lados da via;

• Rua Estrela, no trecho entre a Avenida Paulo de Frontin e a Rua Santa Alexandrina, no lado direito da via;

• Rua Estrela, no trecho entre a Rua Santa Alexandrina e a Rua Barão de Petrópolis, no lado esquerdo da via;

• Praça de Santo Cristo;

• Rua Equador, no trecho entre a alça de descida do viaduto de descida do Gasômetro até a Avenida Professor Pereira Reis, em ambos os lados da via;

• Rua Camerino;

• Avenida Passos;

• Avenida República do Paraguai;

• Rua Teixeira de Freitas;

• Rua Rivadávia Correia, junto a Cidade do Samba, em ambos os lados da via;

• Avenida Oscar Niemeyer e Rua Arlindo Rodrigues, entre a Rua da Gamboa e a Rua Antônio Lage, em ambos os lados da via;

• Avenida Venezuela;

• Avenida Presidente Vargas, entre a Avenida Rio Branco e a ponte de retorno próximo a Cidade Nova, em todas as pistas, em ambos os lados da via;

• Avenida Rio Branco, entre a Avenida Presidente Vargas e a Praça Mauá, em ambos os lados da via;

• Rua Frei Caneca, entre a Rua Marquês de Sapucaí e a Avenida Salvador de Sá, em ambos os lados da via;

• Avenida Salvador de Sá, entre a Rua Marquês de Sapucaí e a Rua Frei Caneca, em ambos os lados da via;

• Rua Estácio de Sá, entre a Rua Néri Pinheiro e a Rua Hélio Beltrão, em ambos os lados da via;

• Rua Hélio Beltrão, entre a Rua Estácio de Sá e a Rua Ulisses Guimarães, em ambos os lados da via;

• Rua Ulisses Guimarães, entre a Rua Néri Pinheiro e a Rua Dom Marcos Barbosa, em ambos os lados da via;

• Rua Pinto de Azevedo, entre a Rua Ulisses Guimarães e a Rua Afonso Cavalcanti, em ambos os lados da via;

• Rua Visconde de Duprat, entre a Rua Ulisses Guimarães e a Rua Afonso Cavalcanti, em ambos os lados da via;

• Rua Afonso Cavalcanti, entre a Rua Visconde de Duprat e a Rua Carmo Neto, em ambos os lados da via;

• Rua Júlio do Carmo, entre a Rua Pinto de Azevedo e a Rua Laura de Araújo, em ambos os lados da via;

• Rua Amoroso Lima, entre a Rua Júlio do Carmo e a Avenida Pres. Vargas;

• Rua Néri Pinheiro;

• Rua Correa Vasques;

• Rua Santa Maria;

• Rua São Martinho;

• Rua Laura de Araújo, entre a Avenida Salvador de Sá e a Rua Júlio do Carmo, no lado esquerdo da via;

• Rua Carmo Neto;

• Rua Heitor Carrilho;

• Rua Viscondessa de Pirassununga, entre a Rua Frei Caneca e a Avenida Salvador de Sá, em ambos os lados;

• Via interna do Condomínio Zé Keti, no lado direito da via;

• Rua Presidente Barroso, entre a Avenida Salvador de Sá e a Rua Júlio do Carmo, em ambos os lados da via;

• Rua Comandante Maurity;

• Rua Benedito Hipólito;

• Praça Reverendo Álvaro Reis, em todas as extremidades;

• Travessa Pedregais;

• Travessa Onze de Maio, entre a Rua Tomáz Rabelo e a Av. Salvador de Sá, em ambos os lados da via;

• Rua Frederico Silva;

• Rua do Catumbi, entre Largo do Catumbi e Rua Frei Caneca, em ambos os lados da via;

• Rua Estácio de Sá, entre a Rua Hélio Beltrão e a Rua Haddock Lobo, em ambos os sentidos nos dois lados da via;

• Rua Joaquim Palhares em toda a extensão, em ambos os sentidos nos dois lados da via;

• Rua do Matoso, entre a Rua Teixeira Soares e a Rua Haddock Lobo, em ambos os lados da via;

• Rua Paula Matos, entre a Rua José de Alencar e Rua Frei Caneca, em ambos os lados da via;

• Rua José de Alencar, no trecho sobre o Túnel Martim de Sá e a Rua Paula Matos, em ambos os lados da via;

• Rua Haddock Lobo, entre a Rua do Matoso e a Rua Estácio de Sá, em ambos os lados da via;

• Rua Vinte de Abril;

• Rua Carlos Sampaio, entre a Praça da Cruz Vermelha e a Rua do Senado, em ambos os lados da via;

• Praça da República, no trecho entre a Rua Visconde do Rio Branco e a Av. Pres. Vargas;

• Rua Visconde da Gávea;

• Avenida Paulo de Frontin;

• Rua Senhor de Matosinhos;

• Travessa Lopes;

• Travessa Onze de Maio.

Como chegar ao sambódromo

Para acessar o Sambódromo é recomendado a utilização de transporte público coletivo regulamentado:



– Metrô

O público destinado ao setor par poderá utilizar as estações Cidade Nova, Estácio e Praça Onze e aqueles destinados ao setor ímpar deverão utilizar a estação Central do Brasil.



– Trem

Deverão utilizar a estação Central do Brasil.



– Ônibus de linhas regulares

Mais de 50 linhas passam pela área do evento, vindo de diversas regiões da cidade.