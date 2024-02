Severino da Silva Guedes, 36, chamou agente do programa Segurança Presente de 'macaco' - Reprodução

Severino da Silva Guedes, 36, chamou agente do programa Segurança Presente de 'macaco'Reprodução

Publicado 08/02/2024 15:24 | Atualizado 08/02/2024 15:44

Rio - Severino da Silva Guedes, de 36 anos, foi preso em flagrante por agentes do Segurança Presente, nesta quinta-feira (8), por ameaçar e fazer ofensas racistas contra um professor e alunas de um projeto esportivo na Praça Edmundo Rêgo, no Grajaú, na Zona Norte.

Segundo os agentes, o homem também os teria atacado com comentários racistas: "Lixos, crioulos e macacos".

A situação foi presenciada por testemunhas que alegam que o homem teria chamado o professor de "vagabundo, verme e ladrão". Ele também teria se referido às alunas do projeto como "piranhas gostosas". As ofensas continuaram mesmo com a chegada dos policiais.

Diante do comportamento do homem, que ainda tentou agredir os agentes, os militares foram obrigados a usar spray de pimenta e imobilizá-lo. Com ele, os agentes encontraram um canivete. Já dentro da van do programa e algemado, o homem voltou a ameaçar os agentes e chamar um deles de "macaco".

Após a prisão, Severino foi conduzido para a 19ª DP (Tijuca), onde foi verificado que ele já tinha 39 anotações criminais.