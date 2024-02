Corridas devem variar de R$11,00 à R$294,00, dependendo do bairro - Fábio Costa / Secretaria de Ordem Pública

Corridas devem variar de R$11,00 à R$294,00, dependendo do bairro Fábio Costa / Secretaria de Ordem Pública

Publicado 08/02/2024 12:14

Rio - Os cariocas e turistas que optarem por sair de táxi do Sambódromo, na região central da cidade, terão um recurso para evitar as cobranças exorbitantes durante o carnaval. A Secretaria de Ordem Pública (Seop), por meio da Superintendência Executiva de Táxis e Transporte Individual, divulgou uma tabela com a estimativa de preços de corridas para todos os bairros do município, saindo da Marquês de Sapucaí, durante os desfiles.

De acordo com a pasta, os valores foram decididos a partir de simulações feitas em bandeira 2, modo de cobrança que será aplicado nos taxímetros entre 18h de sexta-feira (9) e 12h de quarta (14) e, posteriormente, de sábado (17), às 18h, até segunda (19), às 6h.

"Tivemos essa iniciativa para auxiliar tanto o turista, quanto o carioca que forem utilizar os táxis a terem uma noção dos valores aproximados das corridas. Dessa forma, além de prestarmos um serviço à população, também coibimos a prática de corridas no 'tiro', como costumamos falar informalmente”, explicou Brenno Carnevale, secretário de Ordem Pública.

De acordo com o levantamento, as corridas podem variar de R$11,00 à R$294,00, dependendo do destino do passageiro. No entanto, vale lembrar que a tabela, disponível para o público no site da Seop, é apenas uma estimativa de valor baseada no custo da corrida para cada bairro.

A imposição de preços fechados é proibida e todas as viagens devem ser feitas e cobradas de acordo com o taxímetro.

Fiscalização

Para coibir a prática ilegal das corridas ‘no tiro’, as equipes de fiscalização vão trabalhar na região do Sambódromo, na Avenida Salvador de Sá, ao lado do Batalhão de Choque e sob o Viaduto Trinta e Um de Março.

Agentes da Seop e da Guarda Municipal também estarão disponíveis para atender os passageiros que se sentirem lesados, seja por cobrança indevida ou recusa de viagens. Nesses casos, os foliões devem fotografar a placa do veículo e pedir auxílio às equipes ou denunciar no Portal 1746.