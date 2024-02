Zinho foi preso na véspera de Natal ao se entregar na Superintendência da PF - Reprodução

Publicado 08/02/2024 09:22 | Atualizado 08/02/2024 09:29

Rio - O miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, foi convocado a prestar depoimento em juízo na 1ª Vara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), nesta quinta-feira (8). A audiência com o criminoso, preso desde o último dia 24 de dezembro , está marcada para às 14h.