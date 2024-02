Clayton e Paula tinham forte atuação no cenário político de Queimados - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 08/02/2024 08:13 | Atualizado 08/02/2024 08:29





Rio - A Polícia Civil indiciou três pessoas pela morte do pré-candidato a vereador de Queimados Clayton Damaceno Pereira , de 45 anos, e sua assessora, Paula Ribeiro Menezes Costa, 65. Segundo as investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), a hipótese de crime político foi descartada e a motivação do crime foi uma guerra entre criminosos da facção Comando Vermelho (CV) e milicianos que atuam na região. As vítimas foram assassinadas na noite do dia 28 de outubro de 2023 em uma sorveteria, no bairro Inconfidência, em Queimados. Ainda segundo a Polícia Civil, após a análise das câmeras de segurança da localidade e diversos depoimentos de testemunhas, foi possível descobrir o modo de agir dos criminosos e identificar que os homicídios foram praticados por Cleiton Alves Francisco, conhecido como Binho, Anderson Correia Ramos, o Parazinho, e Lucas De Souza Ignacio, o Monstrinho.

A investigação demonstrou também que os três criminosos são traficantes do Comando Vermelho que atuam na Comunidade da Caixa D'agua, em Queimados. A motivação do crime foi uma recente guerra entre eles e milicianos que atuam no bairro Inconfidência.

O homicídio foi ocasionado ainda pela proximidade do político com os paramilitares da região. Já Paula, apesar de não ser alvo dos criminosos, foi atingida por estar junto com ele no local.



Na ocasião, os três chegaram à sorveteria em duas motocicletas. O primeiro veículo era dirigido por Parazinho, que já chegou atirando contra a vítima Clayton Damaceno. A assessora se assustou, levantou e também foi atingida. Na ação, o traficante Monstrinho estava na garupa.



Momentos depois, Binho saltou da segunda motocicleta e atirou diversas vezes contra Clayton, que já estava caído no chão. Em seguida, os criminosos fugiram em direção à Comunidade da Caixa D'Agua. O pré-candidato foi socorrido e encaminhado ao hospital, mas já chegou morto, enquanto Paula morreu no dia seguinte. Segundo o laudo de necropsia das vítimas, ambas foram atingidas na cabeça.



Cleiton Alves Francisco, o Binho, e Anderson Correia Ramos, o Parazinho, já foram presos. As investigações continuam, buscando a localização e a prisão de Lucas De Souza Ignacio, o Monstrinho.



Qualquer informação sobre o paradeiro de Lucas poderá ser repassada ao Disque Denúncia da DHBF, através do whatsapp (21) 99805-4394. O sigilo é garantido.