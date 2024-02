Nesta quinta-feira (8), o céu ficará parcialmente nublado e não há previsão de chuva - Arquivo / Cleber Mendes / Agência O Dia

Nesta quinta-feira (8), o céu ficará parcialmente nublado e não há previsão de chuva Arquivo / Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 08/02/2024 08:34

Rio - A previsão aponta calor e chuva para o período do Carnaval carioca, com os termômetros podendo chegar aos 39°C. Além dos blocos que continuam pelas ruas da cidade, os desfiles na Marquês de Sapucaí começam nesta sexta-feira (9), com a Série Ouro, quando há chance de pancadas isoladas durante a noite.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), esta quinta-feira (8) terá o céu parcialmente nublado e não há chance de chuva. As temperaturas seguem elevadas, com mínima de 21°C e máxima de 36°C.

De sexta-feira (9) a domingo (11), há previsão de pancadas isoladas de chuva moderada a forte entre o período da tarde e noite. Nestes dias, os ventos também ficarão moderados a fortes. No domingo, por exemplo, os termômetros podem bater os 39°C.



Na antevéspera do fim do Carnaval, na segunda-feira (12), a nebulosidade ficará variada e não há previsão de chuva no Rio de Janeiro.