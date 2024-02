Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram vistoria no Sambódromo nesta segunda-feira (5) - Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram vistoria no Sambódromo nesta segunda-feira (5)Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

05/02/2024

Rio - O Corpo de Bombeiros liberou, nesta segunda-feira (5), a pista e as arquibancadas do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, na Cidade Nova, região central do Rio, para os desfiles oficiais do Carnaval 2024. Os camarotes e as estruturas temporárias montadas para os dias de evento ainda aguardam liberação.

Equipes da Diretoria Geral de Diversões Públicas e da Diretoria Geral de Serviços Técnicos da corporação realizaram uma vistoria na pista e nas arquibancadas e autorizaram os desfiles das escolas do Grupo Especial e da Série Ouro, que começam na sexta-feira (9) e terminam na segunda-feira (12).

Já os camarotes e as outras estruturas seguem processos individuais de regularização e ainda estão pendentes de autorização.



"O Corpo de Bombeiros trabalha, ininterruptamente, para liberar todos os espaços até sexta-feira (09). O maior espetáculo da Terra tem que ser também o mais seguro, com todas as documentações em dia, projetos, rotas de escape, sinalização de emergência e outras exigências cumpridas. A segurança da população é a nossa missão - afirmou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Leandro Monteiro.

Confira a ordem dos desfiles

- Grupo Especial

Domingo (11): Porto da Pedra, Beija-Flor, Salgueiro, Grande Rio, Unidos da Tijuca e Imperatriz;

Segunda (12): Mocidade, Portela, Vila Isabel, Mangueira, Paraíso do Tuiuti e Viradouro.

- Série Ouro

Sexta (9): Parque Acari, Império da Tijuca, Vigário Geral, Inocentes de Belford Roxo, Estácio de Sá, União de Maricá, Acadêmicos de Niterói e Unidos da Ponte;

Sábado (10): Sereno de Campo Grande, Em Cima da Hora, Arranco, União da Ilha, Unidos de Padre Miguel, São Clemente, Unidos de Bangu e Império Serrano.