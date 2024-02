Passagem de pedestres e ciclistas na Ponte Rio-Niterói é proibida - Reprodução

Passagem de pedestres e ciclistas na Ponte Rio-Niterói é proibidaReprodução

Publicado 05/02/2024 20:58 | Atualizado 05/02/2024 21:07

Rio - Um homem foi flagrado descendo a Ponte Rio-Niterói, no sentido Rio de Janeiro, de patins por volta das 13h de domingo (4). De acordo com a Ecoponte, concessionária que administra a via, o rapaz estava com o equipamento no momento em que passou pelo vão central.

Nas imagens, é possível perceber que o homem está em alta velocidade e com um aparelho na mão que parece estar sendo utilizado para gravar a cena.

Veja o vídeo:

Homem é flagrado atravessando a Ponte Rio-Niterói de patins em alta velocidade.



Creditos: Reprodução #ODia pic.twitter.com/vKp0OkhUIW — Jornal O Dia (@jornalodia) February 5, 2024

Na tarde desta segunda-feira (5), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não havia sido acionada para a ocorrência. Além disso, ressaltou que, apesar de o Código de Trânsito Brasileiro prever infrações para pedestres e afins, a aplicação de multas e autuações não é regulamentada pela legislação. Com isso, os infratores não podem ser autuados. Na tarde desta segunda-feira (5), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não havia sido acionada para a ocorrência. Além disso, ressaltou que, apesar de o Código de Trânsito Brasileiro prever infrações para pedestres e afins, a aplicação de multas e autuações não é regulamentada pela legislação. Com isso, os infratores não podem ser autuados.

A Ecoponte comunicou que o caso foi encaminhado à PRF, responsável pela fiscalização da via, e que está sendo investigado. A velocidade máxima na Ponte Rio-Niterói é de 80 Km/h e não há acostamento. Com isso, há risco para a vida de pedestres e ciclistas, que são proibidos de transitar na via.